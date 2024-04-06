В Стопиньском крае загорелся жилой дом: пострадал один человек

VUGD получила вызов в 17:12. По предварительной информации, открытым пламенем горела пристройка к жилому дому, и огонь уже распространился и на жилой дом.

К тушению пожара привлечены масштабные силы - более 20 пожарных, шесть автоцистерн и водовоз.

Горят крыша одноэтажного жилого дома на площади в 300 квадратных метров и сарай площадью 7 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек.

В 18:41 пожар удалось локализовать, но работы по тушению продолжились.

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