В Стопиньском крае загорелся жилой дом: пострадал один человек

Во второй половине дня в субботу в Стопиньской волости Ропажского края произошел пожар, к тушению которого были привлечены масштабные силы, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе (VUGD).
VUGD получила вызов в 17:12. По предварительной информации, открытым пламенем горела пристройка к жилому дому, и огонь уже распространился и на жилой дом.
К тушению пожара привлечены масштабные силы - более 20 пожарных, шесть автоцистерн и водовоз.
Горят крыша одноэтажного жилого дома на площади в 300 квадратных метров и сарай площадью 7 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек.
В 18:41 пожар удалось локализовать, но работы по тушению продолжились.
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