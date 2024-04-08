Неурядицы "Нового Единства" продолжаются: отставка Кариньша и "пропавшие" топливные чеки

После сообщения бывшего премьера Кришьяниса Кариньша об уходе с поста министра иностранных дел, что его однопартийцы из "Нового Единства" назвали образцом действий ответственного западного политика, точка в скандале с перелетами не поставлена. Как начатый прокуратурой уголовный процесс, так и аудиторский отчет Госконтроля могут вызвать вопросы о роли сотрудников бывшего бюро Кариньша. Часть из них работает и у нынешнего премьера Эвики Силини.
Не закончился и второй скандал - о возможных зарплатах в конвертах в офисе "Единства". Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, KNAB наказал "Новое Единство" за отдельные нарушения, о которых ранее рассказал уволенный работник партии Нормунд Орлеанс.
Сообщение Кариньша об уходе с должности главы МИД заняло не более полуминуты. Вопросы журналистов он проигнорировал. Поэтому без ответов остались и вопросы о его будущем в руководстве объединением "Новое Единство". De Facto встретила Кариньша уже после Пасхи, и оказалось, что многолетний глава правительства о политических последствиях своего ухода на выходных не думал. "Я об этом особо не думал, не говорил с коллегами. Придет время - придут размышления", - заявил председатель правления "Нового Единства".
Кариньш отказался отвечать на вопрос, принял ли он решение о демиссии сам или ему это посоветовала сделать премьер Силиня. Однако De Facto известно, что это решение Кариньш принял еще до разговора с премьером, видя публичную риторику членов партии после заседания правления "Единства", которое прошло во время, когда он находился с визитом в США. После сообщения прокуратуры о возбуждении уголовного процесса в связи со спецрейсами Кариньша его однопартийцы отметили, что решение о дальнейшей работе Кариньша в правительстве должна принимать премьер.
Похоже, что разочарование, выраженное супругой бывшего премьер-министра Андой Кариней в недавнем посте в Facebook по поводу "отсутствия поддержки со стороны команды" президента Эдгара Ринкевича и "Нового Единства", в значительной степени отражает чувства самого Кариньша. Впрочем, он с надеждой смотрит на выборы в Европарламент, считая, что поддержка избирателей у него есть - несмотря и на уход с должности, и на скандалы с финансами "Единства".
Несмотря на то, что отставка Кариньша ощутимо уменьшает связь партии с уголовным делом о перелетах, никуда не делся скандал с возможной черной кассой "Нового Единства", тем более что в нем появляются все новые аспекты. На этой неделе KNAB опубликовал сообщение о проверках отчетов партий за 2022 год. "Новое Единство" получило четыре денежных штрафа на общую сумму почти в тысячу евро, кроме того, KNAB оценивает возможность возбуждения новых административных дел о возврате финансовых средств в госбюджет.
Одно из нарушений - "Новое Единство" использовало основные средства общества Retro Auto muzejs для нужд объединения. В отчете KNAB перечислен список предметов: лазерный принтер и тонер для него, холодильник, телевизор и кронштейн для него. Таким образом, "Новое Единство" получило блага от юридического лица, что запрещено.
Членом правления Retro Auto muzejs является Нормунд Орлеанс - бывший руководитель бюро партии, которого недавно из "Единства" исключили. Год назад он начал говорить о проблемах внутри партии, а о получении зарплат в конвертах в бюро и других случаях оборота наличных средств заявил публично.
В августе прошлого года правлению партии и комиссии по этике Орлеанс также сообщил, что в расходы на избирательную кампанию на выборах в Сейм не были включены "топливные расходы бусиков кампании". Это он в середине марта подтвердил и в интервью De Facto, указав на ответственность лидера земгальского списка Сигне Янтоне, руководителя канцелярии тогдашнего министра финансов Яниса Рейрса.
Теперь стало известно, что KNAB действительно констатировал: "Новое Единство" регистрировало сделки по аренде транспортных средств, используя транспорт для встреч с избирателями в Рижском и Земгальском районах. Однако в бухгалтерских регистрах и документах не было никакой информации о топливе, использованном для арендованных автомобилей - ни чеков, ни накладных. Неизвестно, сколько стоило топливо и кто его оплатил. Штраф, наложенный KNAB, подразумевает сокрытие информации о полученных пожертвованиях.
В Земгале на бусиках рекламировались лидеры списка "Нового Единства" Рейрс и тогдашний министр образования Анда Чакша, а в Риге - Кариньш и тогдашний глава МИД, ушедший из "Нового Единства" после избрания президентом Эдгар Ринкевич.
Многолетний руководитель бюро министра финансов Сигне Янтоне несколько недель назад стала генеральным секретарем "Нового Единства". Она рассказывает - по поводу обоих решений KNAB срок оспаривания еще не наступил, и сейчас объединение решает, как поступить.
О земгальском бусике Янтоне была хорошо проинфорировано, однако то, как происходила оплата топлива, до конца не понятно. "Я была в Земгальском регионе, координатор Земгальского списка. В предвыборное время работала на добровольных принципах. Я сама на этом бусике не ездила. На нем ездили добровольцы. Все чеки были поданы Нормунду Орлеансу, который был ответственным как за передачу бусика ответственному лицу, так и за сбор и учет чеков", - рассказала в беседе с De facto Янтоне.
Сценарий, который она описывает, таков: бусик водит волонтер; он покупает топливо, отдает чек; он хочет получить свои деньги обратно, потому что он потратил свои собственные деньги на топливо для кампании. Но кто именно переводит или иным образом дает ему деньги - Орлеанс или кто-то другой - из объяснений Янтоне не ясно: "Знаете, я не помню точно, но это зависело от... Была ситуация, когда это делали кандидаты в депутаты. Я не хочу вводить аудиторию в заблуждение, но было так, что кандидаты в депутаты, те, в чей регион они ехали, например, в Екабпилсе - Леонид Салцевич организовывал залив топлива. И все чеки были собраны в кучу и переданы Нормунду Орлеансу вместе с бусиком".
Орлеанс, который на этой неделе был за пределами Латвии, слова Янтоне De facto прокомментировал коротко в письменном виде: "Сигне лжет!" Он также переслал свою переписку за начало октября 2022 года с тогдашним координатором кампании в Земгале, где Янтоне указывала Орлеансу, что топливные чеки, которые ему дал некий Кристиан, нужно отдать ей. Орлеанс переслал ей три фотографии чеков с конца сентября: каждый был примерно на 75 евро, за топливо было заплачено наличными.
Кто этот Кристиан, и платили ли ему вообще, Янтоне передаче не ответила. В свою очередь депутат Екабпилсской думы Салцевич, который во время избирательной кампании был коллегой Янтоне в бюро министра финансов Рейрса, заявил De facto, что об использовании топливо бусиком во время кампании ничего не знает.
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