Неурядицы "Нового Единства" продолжаются: отставка Кариньша и "пропавшие" топливные чеки

Сценарий, который она описывает, таков: бусик водит волонтер; он покупает топливо, отдает чек; он хочет получить свои деньги обратно, потому что он потратил свои собственные деньги на топливо для кампании. Но кто именно переводит или иным образом дает ему деньги - Орлеанс или кто-то другой - из объяснений Янтоне не ясно: "Знаете, я не помню точно, но это зависело от... Была ситуация, когда это делали кандидаты в депутаты. Я не хочу вводить аудиторию в заблуждение, но было так, что кандидаты в депутаты, те, в чей регион они ехали, например, в Екабпилсе - Леонид Салцевич организовывал залив топлива. И все чеки были собраны в кучу и переданы Нормунду Орлеансу вместе с бусиком".

Орлеанс, который на этой неделе был за пределами Латвии, слова Янтоне De facto прокомментировал коротко в письменном виде: "Сигне лжет!" Он также переслал свою переписку за начало октября 2022 года с тогдашним координатором кампании в Земгале, где Янтоне указывала Орлеансу, что топливные чеки, которые ему дал некий Кристиан, нужно отдать ей. Орлеанс переслал ей три фотографии чеков с конца сентября: каждый был примерно на 75 евро, за топливо было заплачено наличными.

Кто этот Кристиан, и платили ли ему вообще, Янтоне передаче не ответила. В свою очередь депутат Екабпилсской думы Салцевич, который во время избирательной кампании был коллегой Янтоне в бюро министра финансов Рейрса, заявил De facto, что об использовании топливо бусиком во время кампании ничего не знает.

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