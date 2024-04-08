"Финны не могут не понимать, что такой серьезный провокационный шаг без ответа не останется", - заявил посол в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

Кузнецов отметил, что в 2025 году Финляндия приступит к рассмотрению изменений в законодательстве, запрещающих ввоз в страну ядерного оружия.

Он также заявил, что вступление Финляндии в НАТО означает, что Финляндия присоединилась к "партии войны", направленной против России, а финская граница с Россией теперь является зоной потенциальной военной эскалации.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Вальтонен на прошлой неделе подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу якобы пригрозили создать для Финляндии проблемы в ответ на присоединение страны к НАТО, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Times.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!