Россия уничтожила несколько украинских систем ПВО, защищавших города

Издание не уточняет, сколько именно комплексов ПВО уже выведено из строя, лишь указывает на то, что они защищали, в частности, второй по величине город Украины - Харьков.

Утверждается, что потеря "Патриота" под Харьковом привела к тому, что в последнее время во время боевых действий России удалось уничтожить значительную часть критически важной энергетической инфраструктуры Харькова.

Ситуация еще больше осложняется нехваткой боеприпасов. Как ранее сообщала американская газета The Washington Times, боеприпасы для противовоздушной обороны Украины начали заканчиваться в конце марта.

Это понимает и Россия, которая готовится к новым ударам по украинским городам.

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