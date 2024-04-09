6 апреля этого года в 19:50 на набережной 11 Ноября, напротив дома по набережной 11 Ноября, 29 (у Каменного моста), произошло ДТП, когда автомобиль Škoda Yeti по невыясненным пока причинам съехал с проезжей части и упал в Даугаву.

В результате аварии на месте происшествия погиб водитель машины.

Полиция просит отозваться очевидцев происшествия, которые могут предоставить какую-либо ценную для поисков информацию, а также пассажира, который в Старой Риге покинул вышеупомянутый автомобиль незадолго до происшествия, позвонив по номеру телефона 67086683, 29606623 (по рабочим дням с 8:00 до 16:30) или 110.

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