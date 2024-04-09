Европейский трубопровод для водорода: ветка в Латвию может обойтись в 800 миллионов

В настоящее время проводится предварительное исследование проекта, которое планируется завершить в середине 2024 года и на основе исследований и рекомендаций принять решение о дальнейшем ходе проекта.

"Сейчас в Латвии нет юридически назначенного оператора системы водородной инфраструктуры, но компания получила письмо от Министерства климата и энергетики, подтверждающее, что Conexus Baltic Grid может стать этим оператором в будущем", - заявил председатель правления Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

Он допускает, что оператор системы водородной инфраструктуры будет определяться либо законом, либо решением правительства.

"Одна из задач предварительного исследования - концептуально оценить оптимальное расположение маршрута водородной инфраструктуры", - продолжает он.

На данном этапе также оцениваются потенциальные источники генерации водорода и его потенциальные потребители.

Хотя целью проекта является коридор для транспортировки водорода из Финляндии в Германию через страны Балтии и Польшу, Латвия заинтересована в том, чтобы он был ориентирован не только на транзит, но и на создание мощностей по производству водорода в Латвии.

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