Lidl начинает строительство магазина в Кулдиге

Новый магазин Lidl спроектировали архитекторы Diānas Zalānes projektēšanas birojs, а строительством здания займутся специалисты SIA Anzāģe. Планируется, что площадь нового магазина составит около 2385 квадратных метров, из которых торговый зал займет около 1340 квадратных метров.

В фасаде магазина будет широко использоваться кирпич и кирпичная плитка, чтобы здание визуально соответствовало внешнему виду близлежащих домов. Обширные окна, выходящие на улицу Муцениеку, сделают облик здания легче и светлее.

Для оптимизации транспортного сообщения на средства Lidl запланировано строительство нового участка на улицах Яня и Ратскунга, которые соединятся с существующими улицами Муцениеку и Айзпутес. Вдоль продолжения улиц Яня и Ратскунга будет высажена аллея красных кленов, которые осенью украсят окрестности магазина.

У магазина оборудуют 120 парковочных мест для покупателей. По инициативе городского муниципалитета 15 парковочных мест будут выделены для нужд жителей ближайших домов. Не забыли и о велосипедистах: для их нужд здесь будут установлены стойки из нержавеющей стали, позволяющие припарковать как минимум 34 велосипеда.

Точная дата открытия магазина Lidl в Кулдиге, будет объявлена ​​позже, после завершения строительных работ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!