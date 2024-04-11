Выживет ли Украина без помощи США? Четыре главных вопроса о зависших в Конгрессе $60 млрд

США перекрыли военную и финансовую помощь Украине на отражение российской агрессии в этом году. Украинская армия понемногу сдает позиции, а в Киеве и на Западе заговорили об угрозе триумфа Владимира Путина в развязанной им войне против Европы.
Почему сторонники Дональда Трампа в Конгрессе отказываются выделять обещанные Джо Байденом 60 млрд долларов, насколько эти деньги критичны для выживания Украины и что чего ожидать в ближайшем будущем?
Вот что мы можем ответить на сегодняшний день на четыре главных вопроса об американской помощи Украине.
1. Насколько критичен вклад США в помощь Запада Украине?
За два года войны Запад пообещал Украине около 250 млрд евро и выделил уже почти три четверти этих денег, подсчитали эксперты исследовательского центра Kiel Institute.
Главный спонсор украинского сопротивления российской агрессии — Европа, против которой Путин развязал крупнейшую войну со времен Второй мировой.
США играли решающую роль в поставках оружия до начала 2024 года, когда иссякли прошлогодние ассигнования. Сейчас у Америки с Европой в военной помощи примерно паритет, а в финансовой Европа далеко впереди.
«Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений», — пишут аналитики Kiel Institute.
Это вряд ли, особенно если рассматривать не абсолютные цифры помощи, а относительные. Они показывают, что Европа напряглась намного серьезнее США, а следовательно, и запас прочности у нее ниже.
Вот сколько отдали на поддержку Украины граничащие с Россией страны, которые пострадают первыми в случае наземного российского вторжения:
Эстония — более 4% ВВП
Литва — 2%
Норвегия и Латвия — по 1,7%
США и Великобритания выступили в десятки раз скромнее.
Их помощь не превысила 0,32% и 0,55% их ВВП соответственно, подсчитали эксперты Kiel Institute. И большую часть этих денег власти ненавистных Кремлю англо-саксонских держав отправили не в Киев, а на счета своих же производителей вооружений, чем поддержали свою же экономику.
2. Почему Конгресс отказывается выделять деньги?
Для одобрения помощи нужно согласие обеих палат Конгресса. Сенат контролируют сторонники президента-демократа Байдена, а в нижней Палате представителей большинство у республиканцев.
Демократический Сенат утвердил пакет помощи еще в начале февраля, причем помимо демократов «за» проголосовала и половина республиканского меньшинства. Законопроект, скорее всего, без труда прошел бы и республиканскую нижнюю палату, однако спикер Майк Джонсон отказывается выносить его на голосование.
Причина — оппозиция со стороны ультраправых сторонников Трампа, республиканского кандидата на ноябрьских президентских выборах. Они требуют увязать выделение денег Украине то с миграцией через мексиканскую границу, то с лицензированием экспорта сжиженного газа.
Последнее условие — оформить часть помощи в кредит. Демократы даже идут навстречу, но и компромиссные варианты не доходят до голосования.
Если Джонсон пойдет против ультраправых, они грозят поднять вопрос о доверии спикеру. Тогда спикер рискует своим креслом, в котором оказался волею случая. А пока будут выбирать нового председателя, никакие законы, включая помощь Украине, все равно рассматриваться не будут.
Другими словами, обещанные Украине 60 млрд долларов оказались заложниками внутриполитической борьбы сторонников Трампа с демократами у власти и умеренными республиканцами в оппозиции. Ее исход не прояснится до выборов президента США в ноябре 2024 года.
Как сказал на на прошлых выходных украинский президент Владимир Зеленский, Украина не сможет выиграть войну без американской помощи. А если она проиграет, то Путин нападет на другие страны и начнет третью мировую, добавил Зеленский.
В отсутствие американской помощи украинцам приходится экономить боеприпасы, и это на руку Путину, поддержал Зеленского в среду главный американский генерал в Европе.
«Если одни стреляют, а другие — нет, то проиграет тот, кому нечем отстреливаться», — объяснил конгрессменам фронтовую арифметику командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
«Без нашей поддержки украинцам не победить», — сказал генерал Каволи.
Военной помощью дело не ограничивается. Украине нужны не только снаряды, танки и самолеты.
Почти все, что сейчас зарабатывает Украина, уходит на оборонные расходы. Но это лишь половина всех трат казны. Все мирные статьи — зарплаты, пенсии и прочая — фактически финансируются за счет западных доноров и кредиторов.
Ведущая западная деловая газета FT писала в начале марта, что общие расходы украинского бюджета на этот год запланированы на уровне 87 млрд долларов, а доходы прогнозируются в размере лишь 46 млрд. Если Запад не закроет дефицит, придется идти на болезненные меры — резать социальные расходы, повышать налоги, пытаться приватизировать госимущество и печатать деньги.
А новая волна мобилизации потребует еще больших ассигнований. Тут как никогда пригодились бы застрявшие в американском Конгрессе 60 млрд долларов.
И речь только о 2024 годе.
Даже если американцы чудом разблокируют нынешний пакет помощи, переговоры о финансировании на 2025 год начнутся в этом октябре — за месяц до президентских выборов в США. Ничего хорошего они не обещают.
4. Когда все разрешится?
Помощь блокируют сторонники Трампа в Палате представителей Конгресса. Их цель — парализовать администрацию Байдена до ноябрьских выборов, чтобы представить его слабым президентом и повысить шансы Трампа на победу.
Сторонники Трампа не дают спикеру Джонсону вынести законопроект на голосование. И никакое давление на них не действует.
Последними, кто попытался убедить американцев, были их главные союзники — британцы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе приехал в Вашингтон с посланием о важности помощи Украине.
Спикер Джонсон отказался встречаться с ним, сославшись на занятость.
Кэмерон первым делом нанес визит Трампу — еще до того, как отправился на Капитолий. Но его шарма не хватило, чтобы сдвинуть с мертвой точки позицию сторонников Трампа в вопросе о помощи Украине, которую еще до визита отставного британского премьера выразила Марджори Тэйлор Грин, представляющая Джорджию в нижней палате Конгресса.
Она предложила британскому министру «поцеловать ее в задницу» и не вмешиваться в во внутреннюю американскую политику.