Выживет ли Украина без помощи США? Четыре главных вопроса о зависших в Конгрессе $60 млрд

Другими словами, обещанные Украине 60 млрд долларов оказались заложниками внутриполитической борьбы сторонников Трампа с демократами у власти и умеренными республиканцами в оппозиции. Ее исход не прояснится до выборов президента США в ноябре 2024 года.

3. Выживет ли Украина без американской помощи?

Как сказал на на прошлых выходных украинский президент Владимир Зеленский, Украина не сможет выиграть войну без американской помощи. А если она проиграет, то Путин нападет на другие страны и начнет третью мировую, добавил Зеленский.

В отсутствие американской помощи украинцам приходится экономить боеприпасы, и это на руку Путину, поддержал Зеленского в среду главный американский генерал в Европе.

«Если одни стреляют, а другие — нет, то проиграет тот, кому нечем отстреливаться», — объяснил конгрессменам фронтовую арифметику командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

«Без нашей поддержки украинцам не победить», — сказал генерал Каволи.

Военной помощью дело не ограничивается. Украине нужны не только снаряды, танки и самолеты.

Спецназ "Азов" Нацгвардии Украины стреляет из гаубицы в сторону российских войск в Донецкой области 5 апреля 2024 года Фото: Reuters

Почти все, что сейчас зарабатывает Украина, уходит на оборонные расходы. Но это лишь половина всех трат казны. Все мирные статьи — зарплаты, пенсии и прочая — фактически финансируются за счет западных доноров и кредиторов.