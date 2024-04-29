Короткая рабочая неделя началась, а апрель уже стремится к окончанию, и RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящего понедельника, 29 апреля - от смерти бывшего министра финансов Андриса Вилкса до тюремного срока за нападение на полицейского.
Главное за 29 апреля ⟩ Скинхеды на улицах Риги, найдено меню легендарного Sēnīte, в Литве с неба упала глыба льда
Новости Латвии:
В возрасте 60 лет скончался бывший министр финансов Латвии и член совета Банка Латвии Андрис Вилкс, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.
Латвия отказала в предоставлении убежища родившемуся в Латвии гражданину России, которому якобы грозила отправка на войну в Украину, сообщает агентство LETA.
Собственники квартир современной новостройки в Риге проголосовали за смену управляющей компании и привели новую, однако старая отказывается покидать объект, сообщает передача "Новый день" на Rus.LSM.lv.
На прошлой неделе Служба государственной безопасности (VDD) задержала мужчину по подозрению в публичном оправдании войны России против Украины, а также в действиях, которые, по мнению VDD, направлены на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в обществе, сообщает агентство LETA.
Департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) 25 апреля оставил в силе решение окружного суда в части, по которой мужчина был признан виновным в нападении на представителя власти в ходе осуществления им законной служебной деятельности в Огре и приговорен к лишению свободы сроком на один год, сообщили агентству LЕТА в ВС.
За рубежом:
Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что двое граждан Украины, убитые в субботу в Германии, были украинскими военнослужащими, находившимися в этой стране в связи с курсом реабилитации, сообщает ВВС.
В бутылках воды, приобретенных в таллиннском магазине, были обнаружены небольшие отверстия. Из-за недавнего случая в Maxima покупатели не исключают, что проколы мог сделать некто с помощью шприца. Хотя, по заверениям самого магазина, никакой подозрительной активности рядом с бутылками воды обнаружено не было.
Интересное чтиво:
22-летняя Мария не могла и предположить, что поход к популярному специалисту в сфере красоты может обернуться кошмаром, потому что везде читала только хорошие отзывы...
Макроэкономические показатели - вещь скучная. Совсем другое дело, если смотреть на них через призму "Индекса бутерброда", разработанного Financenet специально для читателей TVNET+. В прошлый раз с точки зрения стоимости булки с маслом мы изучили инфляционные процессы в Латвии, теперь же оценим, как наша страна выглядит на фоне Литвы и Эстонии с точки зрения покупательной способности.
В субботу, 27 апреля, по всей Латвии прошла Большая толока, в ходе которой было обнаружено много интересных находок. Без сюрпризов не обошлось и во время уборки на месте легендарного ресторана Sēnīte, где было найдено меню.
В апреле на радость ипотечникам Служба государственных доходов (VID) начала выплату компенсаций процентов по EURIBOR. Но оказалось, что положены они не всем: клиентов ликвидируемых банков - ABLV Bank и других - обделили из-за дыры в законодательстве. TVNET+ выяснил, получат ли люди деньги и когда.
В субботу внимание пользователей соцсетей в Литве привлекло необычное происшествие на севере страны - с неба упал огромный кусок льда, сообщает издание 15min.
Странный инцидент произошёл на чемпионате мира по снукеру в английском Шеффилде (Англия).
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