Главное за 29 апреля Скинхеды на улицах Риги, найдено меню легендарного Sēnīte, в Литве с неба упала глыба льда

За рубежом:

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что двое граждан Украины, убитые в субботу в Германии, были украинскими военнослужащими, находившимися в этой стране в связи с курсом реабилитации, сообщает ВВС.

В бутылках воды, приобретенных в таллиннском магазине, были обнаружены небольшие отверстия. Из-за недавнего случая в Maxima покупатели не исключают, что проколы мог сделать некто с помощью шприца. Хотя, по заверениям самого магазина, никакой подозрительной активности рядом с бутылками воды обнаружено не было.

Интересное чтиво:

22-летняя Мария не могла и предположить, что поход к популярному специалисту в сфере красоты может обернуться кошмаром, потому что везде читала только хорошие отзывы...

Макроэкономические показатели - вещь скучная. Совсем другое дело, если смотреть на них через призму "Индекса бутерброда", разработанного Financenet специально для читателей TVNET+. В прошлый раз с точки зрения стоимости булки с маслом мы изучили инфляционные процессы в Латвии, теперь же оценим, как наша страна выглядит на фоне Литвы и Эстонии с точки зрения покупательной способности.

В субботу, 27 апреля, по всей Латвии прошла Большая толока, в ходе которой было обнаружено много интересных находок. Без сюрпризов не обошлось и во время уборки на месте легендарного ресторана Sēnīte, где было найдено меню.

В апреле на радость ипотечникам Служба государственных доходов (VID) начала выплату компенсаций процентов по EURIBOR. Но оказалось, что положены они не всем: клиентов ликвидируемых банков - ABLV Bank и других - обделили из-за дыры в законодательстве. TVNET+ выяснил, получат ли люди деньги и когда.

В субботу внимание пользователей соцсетей в Литве привлекло необычное происшествие на севере страны - с неба упал огромный кусок льда, сообщает издание 15min.

Странный инцидент произошёл на чемпионате мира по снукеру в английском Шеффилде (Англия).

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