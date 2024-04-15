Почему жители Латвии эмигрируют из страны? Объясняет эксперт

"Главное, почему люди уезжают и о чем нам говорят в опросах - это то, что они хотят жить, а не выживать.

Очень много людей, которые буквально считают деньги от одной зарплаты до следующей. Ты знаешь, что ты не можешь просто так зайти в магазин и купить все, что тебе нужно", - поделилась Инта Миериня.

Также она отметила, что есть и другая категория людей. У них нет постоянной работы, а средства для жизни они добывают "на проектах".

"Если ты живешь и не знаешь, например, что будет завтра, что будет послезавтра... И особенно когда наступил 2009-2010 год случилось так (и мы это тоже увидели в опросах), что некоторые люди просто потеряли надежду на то, что что-то изменится. И вот эта нестабильность, когда ты не знаешь - будет работа, не будет работы, будет проект или нет - это, конечно, тоже ужасно", -рассказала исследователь.