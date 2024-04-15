Белорусскому диктатору Александру Лукашенко принадлежит большая резиденция "Восток", в котором зарегистрированы его дети, невестки и внуки. Площадь главного здания - более 1000 квадратных метров метров. Участок земли был получен от исполкома Минской области бесплатно, выяснил BELPOL, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на Insider.
Изначально площадь резиденции составляла семь гектаров, однако позднее исполком Минской области выделили владельцу резиденции еще 10,5 гектара земли "для проектов развития жилых домов".
Чтобы это сделать, необходимо было "скорректировать" границы водоохранной зоны вокруг Заславского водохранилища, известного также как Минское море.
Резиденция находится в ведении службы безопасности Лукашенко, в нее проведена правительственная линия связи.
На территории построены три жилых здания меньшего размера, баня, гараж, овощной склад и другие здания. У резиденции - несколько своих башен связи. Кроме того, на территории есть несколько спортивных площадок и частный пляж.
Впервые информация о резиденции появилась в 2011 году.
BELPOL выяснил, что здания резиденции построило "Итера-Бел" (связанное с Россией предприятие), скорее всего, в виде взятки, чтобы получить участок земли для строительства жилого комплекса в Минске Minsk World.
Как уже сообщалось, Лукашенко принадлежит несколько предприятий и в Латвии. России в Латвии принадлежит 16 объектов недвижимости, а Беларуси - 15.
До сих пор, Латвия переняла всего один принадлежавший РФ объект недвижимости - Дом Москвы, однако, по данным судебной администрации, России принадлежат еще 16 объектов.
В том числе посольству РФ принадлежит квартира в девятиэтажном жилом доме в Иманте по адресу: улица Слокас, 201. Запись в Земельной книге свидетельствует, что посольство России эту квартиру площадью около 50 метров осенью 1997 года получило в дар, однако информация о дарителе в Земельной книге отсутствует. В судебной администрации, которая поддерживает цифровую Земельную книгу, изданию не дали ответ, почему запись о дарителе квартиры была удалена.
Еще одна квартира, принадлежащая посольству России, находится в тихом центре Риги - на улице Антонияс, 6А. Ее посольство получило в 2005 году в наследство от Сергея Костромина. Неподалеку находятся еще четыре объекта недвижимости, принадлежащие РФ - дом на ул. Андрея Пумпура, 1, исторические дома на ул. Альберта, 3, и Альберта, 5, а также здание посольства РФ на улице Независимости Украины, 2.
Как указали в Рижской думе, Россия и Беларусь используют недвижимость в Риге для нужд дипломатических и консульских представительств, что, соответственно, позволяет не платить налоги.
По информации LSM.lv, России в Латвии принадлежит недвижимость также в Лиепае и Даугавпилсе - в каждом из городов по две квартиры. Кроме того, в Даугавпилсе еще и бывшее здание генконсульства и гаражи у многоквартирных домов.
В свою очередь, Управлению по делам президента РФ в Яункемери, на ул. Звиню, 2, принадлежит санаторий "Янтарный берег", станция со скважиной минеральной воды и хозяйственные постройки, а также насосные станции сточных вод.
"Янтарный берег", который после введения санкций работу не продолжает, находится примерно в 10 километрах от принадлежащего Управлению по делам президента Беларуси санатория "Белоруссия".
Служба национальной безопасности (VDD) вскоре после полномасштабного вторжения в Украину сообщила, что руководители обоих санаториев - гражданин РФ Виктор Данилов и гражданин Беларуси Александр Груздов - включены в "черный список". Это означает, что они не могут въезжать в страну. По информации VDD, они действовали в интересах России, а санаторий "Янтарный берег" служил также точкой опоры для мероприятий российского влияния, указывает LSM.lv.
Издание отмечает, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину санаторий "Белоруссия" находится под санкциям. Как и еще несколько других связанных с санаторием и находящихся под контролем Лукашенко зданий прямо через дорогу.
На территории можно заметить два синих деревянных дома, на номерных табличках которых указано, что это "собственность Белоруссии". Одно из зданий находится в хорошем состоянии, второе - сильно запущено, отмечает LSM.lv, добавляя, что не все здания маркированы таким же образом, однако отдельные вещи указывают на связь с контролируемым Лукашенко учреждением, например, за хозяйственной постройкой там же на территории расположен старый автобус с названием санатория. Если сравнить номера домов с информацией из базы данных Lursoft, можно сделать вывод, что и другие здания на ограниченной забором территории еще недавно служили как номера класса люкс для посетителей санатория.
Представитель МИД Даце Эглите пояснила СМИ, что санаторий "Белоруссия" был передан Беларуси в соответствии с соглашением 1993 года между правительством Латвии и правительством Беларуси, подтверждающим соглашение сторон о том, что здания и сооружения санатория построены за счет средств Республики Беларусь в соответствии с нормативными актами, а также транспортные средства, медицинское и другое оборудование, находящиеся на балансе санатория, являются собственностью Беларуси.
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