Пытаясь сделать селфи, погибла блогер из России, сорвавшись со скалы

Сорокалетняя Инесса Поленко жила в Сочи и работала в индустрии красоты: у нее был собственный салон. В свободное время она любила путешествовать и вела блоги, делясь с подписчиками впечатлениями.



7 апреля она проводила выходные в Абхазии, в Гаграх. Девушка отправилась на одну из смотровых площадок, откуда открывался великолепный вид на кавказскую природу. Однако вместо красивых кадров история закончилась трагедией - Инесса упала с 50-метровой высоты. С тяжелейшими травмами ее отвезли в реанимацию, но спасти молодую женщину так и не удалось.



Как пишут российские СМИ, скорее всего, она сорвалась с высоты, пытаясь сделать селфи в неположенном для этого месте. Местные жители предполагают, что, видимо, ради эффектных кадров она вышла за ограждения смотровой площадки. Точные причины падения пока неизвестны - очевидцы не видели подробностей.

