Российский правозащитник Олег Орлов этапирован из Москвы в Самару

Между тем, адвокат Екатерина Тертухина указала, что Орлова этапировали еще до рассмотрение апелляции на вынесенный в феврале приговор, что незаконно и нарушает право на защиту и презумпцию невиновности.

"Мы обжаловали приговор Головинского районного суда, следовательно, приговор считается вступившим в законную силу только после суда второй инстанции. Ведь чисто теоретически, апелляционный суд может смягчить наказание, оправдать. А Орлов уже отправлен на этап, не будучи окончательно осужденным", - пояснила она.

Дело Олега Орлова

Головинский районный суд Москвы 27 февраля приговорил сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима по обвинению в повторной "дискредитации" армии. Поводом для возбуждения дела стал пост на странице Орлова в Facebook со ссылкой на его собственную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили", осуждающую войну России против Украины. Обвинение запрашивало для него 2 года и 11 месяцев колонии.

Дело Орлова рассматривалось повторно. Осенью 2023 года по этому же обвинению его приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Прокуратура тогда просила наказание в виде трех лет лишения свободы, защита сопредседателя "Мемориала" настаивала на его полной невиновности. Приговор Орлову был обжалован прокуратурой, утверждавшей, что в деле есть отягчающее обстоятельство - "мотив идеологической вражды и ненависти". В результате Мосгорсуд в конце 2023 года вернул дело в прокуратуру.

Олег Орлов свою вину отрицает. На суде правозащитник заявил, что не будет участвовать в прениях и давать показания, а только выступит с последним словом. По информации "Новой газеты", он также запретил адвокатам вызывать свидетелей защиты из-за опасений навлечь на них репрессии. В своем последнем слове Орлов связал воедино "смерть, а точнее, убийство Алексея, судебные расправы над другими критиками режима, удушение свободы в стране, вторжение российских войск в Украину". Он предположил, что приговор ему будет обвинительным, "потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом наивности". В то же время правозащитник подчеркнул, что "ни в чем не раскаивается".