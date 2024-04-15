Предлагают запретить в публичных закупках российские и белорусские товары и услуги

Предложение предполагает закрепить в законе о государственных закупках и законе о закупках поставщиков общественных услуг требование к заказчику при подготовке закупки обеспечить, что товары и услуги российского и белорусского происхождения не будут включены в исполнение договора.

Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 января следующего года.

В аннотации к законопроекту оппозиционные депутаты поясняют, что, несмотря на войну России в Украине и поддержку Беларусью государства-агрессора, товары и услуги российского и белорусского происхождения по-прежнему используются в публичных закупках в Латвии.

Это означает, что через публичные закупки Россия получает средства для финансирования своей агрессии против Украины, считает Нацобъединение.

Как заявил автор предложения Угис Митревиц (Национальное объединение), родители не могут быть абсолютно уверены в том, что "их детей не кормят продуктами, произведенными странами-агрессорами", поскольку школьное питание обеспечивает поставщик, определенный в рамках публичных закупок.

В настоящее время правила госзакупок предусматривают, что поставщиками не могут быть компании, находящиеся под санкциями, компании и лица, зарегистрированные в России. Однако требования отслеживать происхождение всех товаров или продуктов не существует, подчеркнул депутат. Например, если продукты питания поставляются с оптовых баз, что чаще всего и происходит, то происхождение продукции особо не контролируется.

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