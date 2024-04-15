Генштаб: ВСУ отражают атаки противника на пяти направлениях

Армия Украины продолжает отражать атаки российской армии на пяти направлениях, сообщил в понедельник Генштаб армии Украины, указав, что противник усилил попытки прорвать оборону на Новопавловском направлении, где было осуществлено 16 атак.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили десять атак, на Авдеевском - восемь.
На Ореховском направлении противник нападал на позиции защитников Украины девять раз.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки россияне осуществили четыре неудачные атаки на украинские войска на левом берегу Днепра, указал Генштаб.
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