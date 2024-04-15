Генштаб: ВСУ отражают атаки противника на пяти направлениях

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили десять атак, на Авдеевском - восемь.

На Ореховском направлении противник нападал на позиции защитников Украины девять раз.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки россияне осуществили четыре неудачные атаки на украинские войска на левом берегу Днепра, указал Генштаб.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!