ДО 15 000 ЕВРО ⟩ Зарплаты в Эстонии стремительно растут: какие должности самые высокооплачиваемые?

В первом квартале в два с половиной раза больше, чем текущая зарплата членов высшего представительного и законодательного органа власти в Эстонии (Рийгикогу), были предложения по зарплате для руководителей по продажам, где предложения по зарплате для самых высокооплачиваемых должностей достигали 15 000 евро. Для сравнения укажем, что зарплата члена Рийгикогу на 1 апреля составляет 5979 евро и 95 центов.

Очень высокие зарплаты предлагались также маклерам по недвижимости (до 10 000 евро) и ведущим ИТ-специалистам (до 9000 евро). Зарплату выше 6000 евро в первом квартале предлагали также руководителям банковского сектора и ведущим специалистам строительного сектора.

Самый быстрый рост в маркетинге

Что касается сфер работы, то в Эстонии быстрее всего в течение года предложения по заработной плате росли в сфере маркетинга и здравоохранения (+25 процентов).

Размер предложений по зарплате упали только в одной сфере - ассистирование/администрирование, где предлагаемая зарплата снизилась на три процента.

Наибольший рост предложений по зарплате в первом квартале наблюдался в эстонском уезде Тартумаа (включая Тарту), где предлагаемая заработная плата за год выросла на 17 процентов. Зарплата за предлагаемые рабочие места в Харьюмаа (включая Таллинн) выросла на 12 процентов, а в Пярнумаа - на восемь процентов. Предложения по зарплате также выросли на восемь процентов для вакансий, предлагаемых в Восточной Эстонии.