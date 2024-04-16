Комиссия Сейма не будет запрещать продажу алкоголя на заправках

Предложение о запрете продажи алкоголя на АЗС не было включено в первоначальный законопроект об ограничениях на торговлю алкоголем, разработанный Министерством здравоохранения, но его внесли несколько депутатов.

Президент Ассоциации торговцев топливом Оярс Карчевскис отметил, что дискуссия об ограничении продажи алкоголя на АЗС не нова, но ранее все подобные предложения были отклонены.

Он напомнил, что юридическое бюро парламента пришло к выводу, что такое ограничение является нарушением Конституции. В законопроекте не объясняется, в чем разница между АЗС и другими придорожными заведениями, где алкоголь продается.

В то же время парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский отметил, что в некоторых странах - Литве, Греции, Кипре и Нидерландах - продажа алкоголя на АЗС запрещена, а в Португалии алкоголь нельзя продавать на АЗС, расположенных на автомагистралях и вне населенных пунктов.

По словам представителя Минздрава, мнение юридического бюро носит сугубо юридический характер и в нем не анализируются вопросы общественного здравоохранения и цель сокращения потребления алкоголя в Латвии.

Председатель комиссии Андрис Берзиньш указал, что нет никаких исследований о том, что человек, заезжая на АЗС, заливает "20 литров топлива и литр алкоголя в себя". Он также отметил, что на АЗС алкогольные напитки стоят дороже.

Депутат Зане Скуиня-Рубене, которая является одним из авторов предложения, отметила, что его цель - ограничить импульсивные покупки. По ее мнению, если на АЗС можно купить алкоголь, то это своего рода сигнал о том, что вождение в нетрезвом виде допустимо.

Также комиссия не поддержала предложение бывшего депутата Юргиса Клотиньша о запрете продажи алкогольных напитков лицам, уже находящимся в состоянии опьянения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!