Доступность наличных средств в Латвии гарантируют законом

В аннотации к законопроекту говорится, что безналичные платежи все чаще становятся основным платежным средством в Латвии. Однако, несмотря на рост безналичных платежей, наличные платежи по-прежнему актуальны - по данным исследования Банка Латвии "Платежный радар", в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% ежедневных платежей.

Министерство финансов поясняет, что важность наличия наличных денег возрастает в ситуациях, когда платежные системы недоступны, в то время как

инфраструктура наличных средств существенно сокращается, в том числе за последние годы значительно сократилось количество отделений кредитных учреждений и расчетных центров, где можно получить наличные деньги.

В целом с конца 2013 года количество филиалов кредитных учреждений сократилось на 91,5%. По данным Банка Латвии, на конец 2013 года количество пунктов обслуживания клиентов кредитных учреждений составляло 319, а в мае 2023 года - 77, из них наличные расчеты осуществлялись в 27 пунктах обслуживания клиентов.