Доступность наличных средств в Латвии гарантируют законом

Во вторник Кабинет министров поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, целью которых является обеспечение доступности наличных денег для жителей на всей территории Латвии. В том числе будут определены минимальные требования к услуге, позволяющей клиенту кредитного учреждения снять наличные с платежного счета в кредитном учреждении, сообщает агентство LETA.
В аннотации к законопроекту говорится, что безналичные платежи все чаще становятся основным платежным средством в Латвии. Однако, несмотря на рост безналичных платежей, наличные платежи по-прежнему актуальны - по данным исследования Банка Латвии "Платежный радар", в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% ежедневных платежей.
Министерство финансов поясняет, что важность наличия наличных денег возрастает в ситуациях, когда платежные системы недоступны, в то время как
инфраструктура наличных средств существенно сокращается, в том числе за последние годы значительно сократилось количество отделений кредитных учреждений и расчетных центров, где можно получить наличные деньги.
В целом с конца 2013 года количество филиалов кредитных учреждений сократилось на 91,5%. По данным Банка Латвии, на конец 2013 года количество пунктов обслуживания клиентов кредитных учреждений составляло 319, а в мае 2023 года - 77, из них наличные расчеты осуществлялись в 27 пунктах обслуживания клиентов.
Несмотря на то, что банкоматы кредитных учреждений стали основным источником обеспечения доступа жителей к наличным деньгам, их количество также сокращается. По данным The European Association for Secure Transactions (EAST), на 30 июня 2023 года в Латвии насчитывалось 4,9 банкомата на 10 000 жителей, что является одним из самых низких показателей в Европе.
Минфин указывает, что до сих пор нормативные акты не предусматривали четко определенной обязанности кредитных организаций по обеспечению доступности услуги наличных расчетов на ежедневной основе.
Законопроект предусматривает дополнение закона о кредитных учреждениях статьей, первая часть которой устанавливает критерии для определения кредитных учреждений, имеющих существенное значение для обеспечения доступа к наличным деньгам в Латвии (значимые кредитные учреждения), на которые в соответствии с законом о кредитных учреждениях распространяется обязанность обеспечить соответствие предоставляемой клиенту услуги по выдаче наличных денег определенным требованиям.
- В качестве первого критерия для определения значимых кредитных учреждений предусмотрено условие, что кредитное учреждение в Латвии предоставляет услуги, связанные с платежными счетами, резидентам-потребителям Евросоюза.
- Вторым критерием для определения значимых кредитных учреждений является то, что количество платежных счетов клиентов, открытых в кредитном учреждении на 31 декабря предыдущего года, составляет не менее 5% от общего количества платежных счетов кредитных учреждений, зарегистрированных в Латвии, филиалов иностранных кредитных учреждений в Латвии и филиалов кредитных учреждений, зарегистрированных в других государствах-участниках в Латвии.
- Третьим критерием для определения значимых кредитных учреждений является то, что вклады населения в кредитном учреждении по состоянию на 31 декабря предыдущего года составляли не менее 5% от общего объема вкладов населения в кредитных учреждениях, зарегистрированных в Латвии, филиалах иностранных кредитных учреждений в Латвии и филиалах кредитных учреждений, зарегистрированных в других государствах-участниках в Латвии.
В текущей рыночной ситуации значимыми кредитными учреждениями по количеству платежных счетов клиентов и объему внутренних вкладов населения признаны четыре крупнейших кредитных учреждения, действующих в Латвии, а именно Swedbank, SEB banka, Citadele banka и латвийский филиал Luminor Bank, которые, согласно правилам Банка Латвии, также являются поставщиками критически важных финансовых услуг.
Другие кредитные учреждения, действующие в Латвии, в настоящее время не приближаются к пороговым значениям количественных критериев, установленных законопроектом, что позволяет Минфину прогнозировать, что в ближайшее время не ожидается изменений в количестве кредитных учреждений, соответствующих критериям.
Также до сих пор в нормативных актах нет требований относительно основного инструмента оказания услуги наличных расчетов - банкоматов. Минфин обращает внимание на то, что действующие в настоящее время нормативные акты не устанавливают требований к кредитным организациям относительно географического расположения, количества, минимального времени работы банкоматов, а также лимита наличных денег, которые можно снять без комиссии, тем самым не ограничивая свободу действий кредитных организаций при предоставлении основных услуг населению.
За последнее десятилетие во многих местах Латвии значительно сократился спектр и доступность очных услуг, предоставляемых кредитными учреждениями. Это создало значительный риск доступности или даже исчезновения услуг наличных расчетов, признает Минфин.
Законопроект предусматривает дополнить закон о кредитных организациях статьей, устанавливающей требования к географическому расположению, количеству и минимальному времени работы банкоматов, а также лимиту свободного доступа к услуге снятия наличных в банкоматах.
Законопроектом предусмотрены виды требований, которые будут определены для услуги наличных расчетов, однако определение их числовых значений и допустимых отклонений предполагается передать Банку Латвии.
Таким образом, законопроект предусматривает, что на расстоянии, определенном Банком Латвии, от любого места на территории Латвии клиент имеет доступ как минимум к одному банкомату, предоставленному кредитным учреждением, где клиент может получить услугу снятия наличных.
В ситуации, когда ни один банкомат значимого кредитного учреждения не доступен населению в определенном районе Латвии на расстоянии, установленном Банком Латвии, каждое значимое кредитное учреждение, которое в индивидуальном порядке не попадает в установленные Банком Латвии допустимые исключения, будет обязано установить банкомат в индивидуальном порядке.
Количество банкоматов, предоставляемых значимыми кредитными учреждениями Латвии, не должно быть меньше количества, установленного Банком Латвии, банкоматы должны быть доступны клиенту и должны работать в часы работы банкоматов, установленные Банком Латвии.
При определении количественного размера конкретного требования Банк Латвии будет учитывать количество клиентов значимого кредитного учреждения и оценку Банком Латвии достаточности возможностей инфраструктуры обслуживания выдачи наличных для предоставления услуг по выдаче наличных в случае быстрого роста спроса.
Если значимое кредитное учреждение не обеспечивает доступность банкоматов в соответствии с установленными требованиями по расстоянию, количеству или часам работы или не предоставляет клиенту - физическому лицу, которому кредитное учреждение выдало платежную карту, - услугу бесплатной выдачи наличных в установленном размере, Банк Латвии вправе применить к значимому учреждению санкцию - предупреждение или штраф в размере до 50 000 евро.
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