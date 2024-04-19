В уходящий рабочий день произошло много важных событий - на концерте в РФ задержан латвийский рэпер, Сейм утвердил в должности министра иностранных дел Байбу Браже и стало известно, какая погода будет на следующей неделе. Об этих и других новостях пятницы, 19 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 19 апреля ⟩ В Латвии новый министр иностранных дел, прогноз погоды на неделю и задержание латвийского рэпера в РФ
Новости Латвии:
В пятницу, 19 апреля, на концерте в Томске (Россия) был задержан латвийский рэпер Платина (настоящее имя - Роберт Плаудис). Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы "Сирена", Baza и "Осторожно, новости".
Сейм сегодня, 19 апреля, утвердил в должности министра иностранных дел Байбу Браже, которую выдвинула на этот пост премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
В среду, 17 апреля, неполадки на канале Freedom платформы Tet и трансляция кремлевской пропаганды в эфире произошли из-за кибератаки на спутник, обеспечивающий вещание, ссылаясь на учреждение по предотвращению инцидентов в области информационной безопасности Cert.lv, сообщает Латвийское телевидение.
В понедельник и вторник, 22 и 23 апреля, в Латвии возможны сильные осадки, в том числе снег и метель, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Иманта из Руйиены обратилась в передачу Латвийского телевидения (LTV) 4.studija, поделившись тем, что она пережила в Видземской больнице, и попросила разъяснить, можно ли врачу показывать плохое настроение и полагается ли наказание за обзывательство пациентов.
За рубежом:
В Польше задержаны два человека, подозреваемые в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе, сообщил в пятницу, 19 апреля, президент Литвы Гитанас Науседа.
Анализ звучащих с начала войны посланий российских пропагандистов о президенте Владимире Путине, а также высказывания самого хозяина Кремля наглядно демонстрируют структуру российского правления со всеми вытекающими из нее последствиями. А именно с 24 февраля 2022 года Россия с прогрессирующей скоростью развивается как теократическое государство, которое ряд западных политологов сравнивает с современным Ираном, только вместо ислама в нем православие, а место аятоллы занимает Путин.
DW поговорила с сотрудницей Национальной академии наук Украины Ксенией Кузиной об истории, которую преподают донецким школьникам на аннексированных Россией территориях.
Не так давно в одной из групп в Facebook появился пост, в котором жительница Эстонии рассказала о том, как хотела насладиться вкусными маринованными грибами, а в итоге то, что она обнаружила в банке, полностью отбило у нее аппетит, пишет Rus.Postimees. "Спасибо... Открыла и закрыла", - пишет она.
В результате российской ракетной атаки в Днепре произошло попадание в жилой дом - в нем возник пожар, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, пишет Русская служба BBC.
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Латышка Сандра и шриланкиец Нишанте познакомились в городе Канди. Искра вспыхнула мгновенно, хотя они абсолютно ничего не знали друг о друге. Начался роман, который перерос в историю любви. Историю любви, закончившуюся трагически.
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Нападающий Каспар Даугавиньш и защитник Кристофер Биндулис присоединились к тренировкам сборной Латвии по хоккею, сообщает Латвийская федерация хоккея.
Сегодня утром, 19 апреля, жители одного из районов Таллинна стали свидетелями необычного перформанса. Мужчина забрался на крышу припаркованного автомобиля и решил там немного потанцевать.
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