Главное за 19 апреля ⟩ В Латвии новый министр иностранных дел, прогноз погоды на неделю и задержание латвийского рэпера в РФ

Анализ звучащих с начала войны посланий российских пропагандистов о президенте Владимире Путине, а также высказывания самого хозяина Кремля наглядно демонстрируют структуру российского правления со всеми вытекающими из нее последствиями. А именно с 24 февраля 2022 года Россия с прогрессирующей скоростью развивается как теократическое государство, которое ряд западных политологов сравнивает с современным Ираном, только вместо ислама в нем православие, а место аятоллы занимает Путин.

DW поговорила с сотрудницей Национальной академии наук Украины Ксенией Кузиной об истории, которую преподают донецким школьникам на аннексированных Россией территориях.

Не так давно в одной из групп в Facebook появился пост, в котором жительница Эстонии рассказала о том, как хотела насладиться вкусными маринованными грибами, а в итоге то, что она обнаружила в банке, полностью отбило у нее аппетит, пишет Rus.Postimees. "Спасибо... Открыла и закрыла", - пишет она.

В результате российской ракетной атаки в Днепре произошло попадание в жилой дом - в нем возник пожар, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, пишет Русская служба BBC.

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Нападающий Каспар Даугавиньш и защитник Кристофер Биндулис присоединились к тренировкам сборной Латвии по хоккею, сообщает Латвийская федерация хоккея.

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