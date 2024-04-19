Видео ⟩ Рижанка в нетрезвом состоянии села за руль и повредила чужие машины

Владелец автомобиля BMW рассказывает, что сначала женщина на своем автомобиле задела Audi, а через два часа его машина также была повреждена.

Очевидцы сообщают, что пьяная женщина-водитель также повредила транспортные средства в другом дворе по соседству.

Цель запланированной женщиной поездки пока неясна. Возможно, она пыталась отвезти своих детей в школу или детский сад. Предположительно, дети находились в машине вместе с ней.

"Она пыталась вернуться домой. Соседи помогли ей не уйти до приезда полиции. Не убежать, а просто пойти домой", - говорит очевидец происшествия, владелец BMW.

"По прибытии на место сотрудники Государственной полиции установили, что водитель Hyundai находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина управляла автомобилем с 1,62 промилле алкоголя в крови", - сообщили в полиции.

Государственная полиция возбудила против женщины административное дело за столкновение в другими машинами, также было возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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