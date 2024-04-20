Гражданин Латвии обвиняется в поездке в Украину с целью совершения диверсии

Из общедоступного судебного календаря следует, что обвиняемым является Иван Тарабанов, а рассмотрение дела в Рижском городском суде назначено на 7 июня.

В прокуратуре подтвердили агентству LETA, что мужчина обвиняется в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке с целью терроризма. В настоящее он находится под стражей.

В январе 2022 года обвиняемый, не являясь военнослужащим Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, в нарушение положений закона об участии Национальных вооруженных сил Латвии в международных операциях, устанавливающего правовой порядок участия лиц в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, получил от точно не установленного в уголовном процессе лица - "Александра" - приказ совершить диверсию с использованием поджога на территории Украины.

Затем мужчина выехал на территорию Украины для проведения операции.

Прокуратура не предоставила агентству LETA дополнительной информации о предъявленных обвинениях.

Дело было расследовано Службой государственной безопасности (VDD), после чего передано в прокуратуру.

В настоящее время VDD расследует еще одно уголовное дело о незаконном участии в войне в Украине. Это уголовное дело было возбуждено после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Дело возбуждено в отношении гражданина Латвии, который служил в НВС 15 лет назад. Причиной его увольнения стало дисциплинарное взыскание за самовольное отсутствие на службе. В настоящее время нет сведений о том, что латвийским правоохранителям удалось его задержать.

Недавно VDD также подтвердила, что проверяет информацию о возможном незаконном участии нескольких человек в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

В предыдущие годы VDD возбуждала и передавала в суд уголовные дела против подданных Латвии за участие в боевых действиях на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины. Некоторые из обвиняемых были арестованы и осуждены в Латвии, другие объявлены в международный розыск.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовный закон, запрещающие незаконное участие в вооруженном конфликте за рубежом.

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