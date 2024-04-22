Когда акции airBaltic выставят на биржу?

Объявить публичное предложение акций латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует во второй половине года, заявил в понедельник, 22 апреля, в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.
Он отметил, что до публичного предложения акций авиакомпания должна рефинансировать облигации и сейчас airBaltic находится в процессе рефинансирования,
добавив, что акции airBaltic планируется выставить на биржу Nasdaq Riga.
Гаусс также сказал, что это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии.
При этом глава авиакомпании отметил, что airBaltic также ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении 100 млн евро.
Ранее сообщалось, что airBaltic планирует привлечь дополнительное финансирование в размере 100 млн евро.
В годовом отчете за 2023 год указано, что срок погашения облигаций на сумму 200 млн евро наступает в июле 2024 года, поэтому авиакомпания будет искать внешнее финансирование для рефинансирования облигаций и планирует привлечь дополнительное финансирование в размере около 100 млн евро.
"В дополнение к рефинансированию на сумму 200 млн евро авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей", - отмечается в годовом отчете.
Кроме того, airBaltic привлекла международные инвестиционные банки и финансовых консультантов и параллельно работает над различными вариантами рефинансирования, включая привлечение средств на долговом рынке.
В то же время в годовом отчете признается, что в отношении рефинансирования облигаций на сумму 200 млн евро со сроком погашения в июле 2024 года сохраняется неопределенность.
Авиакомпания рассматривает два параллельных пути рефинансирования: государственный и частный. Кроме того, изучаются возможность использования второго залогового права или аналогичных прав на ряд самолетов и двигателей. Ожидается, что рыночная стоимость этих самолетов и двигателей превысит текущие обязательства, что обеспечит большую финансовую безопасность долга.
В отчете также отмечается, что авиакомпания вступила в переговоры с акционерами, включая правительство Латвии, чтобы изучить их готовность финансировать часть нового долга на рыночных условиях наряду с частными инвесторами.
Также сообщалось, что в июле 2019 года airBaltic выпустила пятилетние облигации на сумму 200 млн евро. Облигации приобрели более 100 инвесторов из 25 стран, причем спрос превысил предложение. Процентная ставка по облигациям составляет 6,75%.
В начале июля 2020 года, после нескольких месяцев оценки, Европейская комиссия одобрила решение правительства Латвии влить 250 млн евро в акционерный капитал airBaltic, чтобы помочь ей справиться с кризисом Covid-19. В течение последующих лет государство двумя траншами вливало дополнительные средства в акционерный капитал airBaltic, и сейчас акционерный капитал компании составляет 596,473 млн евро. Согласно решению Еврокомиссии, Латвия должна вернуть вложенные средства в течение пяти-семи лет.
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