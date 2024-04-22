Латвийское агентство инвестиций и развития остается без директора

Должность директора ЛАИР остается вакантной с конца сентября 2023 года, когда ее покинул Каспар Рожкалнс, ставший председателем правления UPB nams. Рожкалнс был директором ЛАИР с января 2020 года.

Исполняющей обязанности руководителя ЛАИР назначена Ивета Струпкая, заместитель директора ЛАИР.

В конце прошлого года был объявлен конкурс на должность директора ЛАИР, на который поступили заявки от 52 кандидатов, а в марте этого года в третий тур прошли пять кандидатов.

Ранее передача De facto Латвийского телевидения сообщила, что Валайнису предложили выбрать между двумя финалистами - Байбой Блёдниеце и Фредисом Биковсом. Однако министр экономики связался с Государственной канцелярией, чтобы запросить дополнительную информацию о других кандидатах. Государственная канцелярия подчеркнула, что такая информация не должна разглашаться, даже министру.

Валайнис пояснил, что еще до начала конкурса он выразил Государственной канцелярии пожелание, чтобы в финале участвовали люди с разными профилями: с опытом ведения бизнеса, опытом государственного управления и опытом работы в лоббистских организациях. Комиссия не выполнила его просьбу.

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