В середине апреля небывалые ливни в одном из самых засушливых регионов мира почти парализовали спокойный ритм жизни Дубая, затопив тротуары, дороги, станции метро... Аэропорт Дубая, столь важный для туристов и транзитных пассажиров, был вынужден остановить работу.

Существует много версий о причинах беспрецедентного количества осадков, выпавших в ОАЭ, поэтому мы обратились к метеорологам, чтобы лучше понять погодный феномен, наблюдаемый на Аравийском полуострове.

Лаура Круминя, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ссылаясь на информацию Всемирной метеорологической организации и Всемирного банка, рассказала, что происходит в регионе, каковы реальные причины катаклизмов и насколько быстро Дубай сможет восстановиться.