Более 10 тысяч сотрудников: какие работодатели - крупнейшие в Балтии?

Среди 100 крупнейших работодателей только 26 компаний имеют юридический адрес в Латвии, 23 - в Эстонии и 51 - в Литве. Лидером среди крупнейших работодателей является розничная компания Maxima с 11 409 сотрудниками в Литве, в Латвии Maxima с 6222 сотрудниками занимает второе место.

В Эстонии в компании работает 3111 человек, и она занимает 17-е место. Тройку лидеров по общему количеству сотрудников замыкает еще одна розничная сеть Литвы - IKI. Среди крупнейших работодателей фигурируют также больницы, поставщики транспортных услуг, а производственных компаний сравнительно немного.

"Исследование прекрасно показывает различия в странах Балтии и в то же время поднимает вопросы о том, почему Латвия находится там, где она есть", - заявил Андрис Бите, президент Латвийской конфедерации работодателей и совладелец рыбоперерабатывающего предприятия Karаvela.

Он отмечает, что среди крупнейших работодателей Латвии - государственные и муниципальные предприятия, крупные инфраструктурные предприятия, а также частные компании, обслуживающие внутренний рынок. "К сожалению, в Латвии относительно мало производителей-экспортеров с большим количеством работающих, что отражается и в ряде других показателей, и это результат государственной политики последних десятилетий", - сказал Бите.

По его словам, акцент на внутреннем потреблении и укреплении государственного сектора не оправдал себя по сравнению с доходами, которые можно было бы получить, содействуя росту производителей-экспортеров или поставщиков услуг.

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