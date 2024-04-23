Сейм ищет главу отделения IKT. Зарплата - до 5000 евро

Объявление опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Кандидаты должны иметь высшее образование (предпочтительно степень магистра) в области информационных технологий и информатики с регулярным обновлением знаний. Желателен предыдущий опыт работы в госуправлении и международных проектах в области IKT.

Кандидат должен иметь не менее чем трехлетний опыт работы как в сфере информационных технологий, так и на уровне управления, а также отличные знания в области управления информационными системами, их обслуживания, обеспечения их безопасности, а также внедрения и развития систем электронного управления.

Кроме того, кандидат должен владеть латышским языком на высшем уровне C2 и как минимум одним официальным языком ЕС на уровне не ниже B2. Кандидат также должен соответствовать требованиям для получения спецразрешения на доступ к государственной тайне.

Среди прочего основными обязанностями сотрудника будут обеспечение выполнения и развития функций, находящихся в ведении структурного подразделения, планирование, организация и контроль работы персонала, содействие развитию сотрудников, оказание поддержки в развитии стратегии развития IKT Сейма, обеспечение ее реализации, планирование и внедрение новых технологических решений, обеспечение реализации крупномасштабных проектов развития IKT для дигитализации и модернизации процессов в Сейме.

Подать заявку на вакансию с необходимыми документами можно до начала мая.

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