Для строительства Rail Baltica выкупят недвижимость стоимостью 300 тысяч евро

Согласно распоряжению, министерству разрешено выкупить недвижимость на улице Гавиезес, 6, - земельный участок площадью 0,12 га, а также жилой и хозяйственный дом на нем - в соответствии с установленным вознаграждением, которое представляет собой рыночную стоимость объекта недвижимости.

После отчуждения недвижимого имущества право собственности на имущество будет подтверждено в Земельной книге на имя государства в лице Министерства сообщения.

В Министерстве сообщения отметили, что владелец согласился с суммой компенсации.

RUS TVNET уже сообщал, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с другими странами Европы по железной дороге.

В странах Балтии планируется построить новую европейскую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с колеей 1435 миллиметров и с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Как сообщалось, если изначально предполагалось, что расходы на строительство Rail Baltica составят 5,8 млрд евро, то впоследствии вовлеченные стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть затрат будет покрываться за счет средств Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно в период с 2028 года по 2030 год.

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