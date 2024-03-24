Маршрут Rail Baltica не пойдет через Ригу; не хватает около 3 млрд евро

Но пока неясно, выделит ли Еврокомиссия деньги на сам мост через Даугаву на первом этапе работ, т. е. до 2030 года. На сегодняшний день на первые три опоры выделены средства в размере 20 миллионов.

"Элементы региональной базовой линии в любом случае будут для них главным приоритетом, в том числе с точки зрения финансирования ЕС. Наконец заключен также договор на строительство, который включает как южное направление в Литву с Иецавой в качестве основной строительной базы, так и на север в Эстонию со Скулте в качестве основной базы. Понятно, что движение поездов в 2031 году невозможно даже теоретически, если не будут созданы эти региональные основные элементы линии", - говорит министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные").

De Facto известно, что Минсообщения предлагает правительству принять решение по следующему сценарию: поезд, заходящий с эстонской стороны, пересекает Даугаву в районе Саласпилса, и возле Мисы будет ветка, через которую он свернет до Рижского аэропорта и далее до Центрального вокзала. Затем вернется обратно и через Мису и Иецаву продолжит движение в Литву. Это продлит время в пути до Риги примерно на 20 минут, говорит Бришкенс.

В Торнякалнсе не будет туннеля, но путем реорганизации существующей железнодорожной сети на том же пути будет построена и общеевропейская линия. Это потребует меньше времени и денег.