Маршрут Rail Baltica не пойдет через Ригу; не хватает около 3 млрд евро

Разделив строительство Rail Baltica на этапы, общие затраты по сценарию первого удалось сократить как минимум на треть. Об этом заявил министр сообщения. Однако, даже если удастся привлечь все деньги из европейских фондов, до сих пор нет ответа, как профинансировать недостающую часть, которая на первом этапе, то есть до 2030 года, составляет около трех миллиардов евро, сообщает De Facto.
Минсообщения представило на утверждение отчет о том, как должен выглядеть проект через шесть лет и где взять на него деньги. Документ на данный момент имеется в ограниченном доступе, но некоторые его контуры уже стали известны. Например, даже при самом позитивном сценарии Rail Baltica не может быть построена через всю Ригу к 2030 году.
На сегодняшний день не принято никаких решений ни о том, как должна выглядеть линия на первом этапе, ни о том, как ее финансировать. Каспарс Вингрис, председатель правления Eiropas Dzelzceļa līnijas, на вопрос, что наиболее срочно необходимо для успешного продвижения строительства, отвечает, что это решения, которые не были приняты политически, и таких много. Вингрис отмечает, что этот год станет решающим для проекта.
В информативном отчете правительству Минсообщения предлагает выбрать вариант, при котором трасса Rail Baltica уже на первом этапе будет включать в себя сообщение с Центральным вокзалом и аэропортом. Это единственные объекты, строительство которых началось на латвийском участке.
Галерея: Праздник стропил станции Rail Baltica на Рижском Центральном вокзале
Но пока неясно, выделит ли Еврокомиссия деньги на сам мост через Даугаву на первом этапе работ, т. е. до 2030 года. На сегодняшний день на первые три опоры выделены средства в размере 20 миллионов.
"Элементы региональной базовой линии в любом случае будут для них главным приоритетом, в том числе с точки зрения финансирования ЕС. Наконец заключен также договор на строительство, который включает как южное направление в Литву с Иецавой в качестве основной строительной базы, так и на север в Эстонию со Скулте в качестве основной базы. Понятно, что движение поездов в 2031 году невозможно даже теоретически, если не будут созданы эти региональные основные элементы линии", - говорит министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные").
De Facto известно, что Минсообщения предлагает правительству принять решение по следующему сценарию: поезд, заходящий с эстонской стороны, пересекает Даугаву в районе Саласпилса, и возле Мисы будет ветка, через которую он свернет до Рижского аэропорта и далее до Центрального вокзала. Затем вернется обратно и через Мису и Иецаву продолжит движение в Литву. Это продлит время в пути до Риги примерно на 20 минут, говорит Бришкенс.
В Торнякалнсе не будет туннеля, но путем реорганизации существующей железнодорожной сети на том же пути будет построена и общеевропейская линия. Это потребует меньше времени и денег.
С другой стороны, уже сейчас ясно, что участок пути на правом берегу Даугавы - от Рижского центрального вокзала до Сауреши под Саласпилсом - невозможно построить за шесть лет даже при самом оптимистичном сценарии.
"То, что сейчас предлагается, теоретически с технической точки зрения осуществимо до 2030 года. Конечно, как вы уже сказали, если будет финансирование, если нам удастся привлечь частно-государственное партнерство в отдельных элементах этого сегмента. Тогда чисто теоретически это можно сделать до 2030 года, но риски точно останутся", - говорит Бришкенс.
По словам министра сообщения, в сценарии первого этапа общие затраты сокращены как минимум на треть. Сам он отказывается называть конкретную сумму, а также не отвечает на вопрос, составляет ли стоимость первого этапа чуть больше шести миллиардов евро.
Бришкенс также хвалит эстонскую модель реализации Rail Baltica, в которой за финансирование проекта отвечает чиновник Министерства финансов: "Наверное, это тот механизм, который я бы тоже определенно рекомендовал и за который я бы выступал. Министерству финансов следует активнее следить за потребностями этого крупнейшего проекта в истории Латвии. Минсообщения, конечно, координирует этот проект, мы обязательно всегда будем давать, по крайней мере пока я министр, прямую информацию о проекте в Кабмин. Но, к сожалению, я не могу принести на подносе все необходимое финансирование".
Больше всего возражений на отчет поступило именно от Минфина - почти тридцать. De Facto известно, что министерство предупредило - даже если из Европейского фонда на подключение инфраструктуры удастся получить ожидаемые 3,68 миллиарда евро, вопрос, где взять еще три миллиарда евро, пока остается без ответа.
"Таких чудес не бывает, как будто у кого-то волшебная палочка и тут выскакивает несколько миллиардов. (...) Я хочу сказать, что наш долг и перед соседями, и также, работая с вопросами безопасности, стоит вопрос военной мобильности, что мы любыми аскетическими способами должны получить готовую линию, которая работает, которая соединяет, так сказать, Таллинн с границей Литвы, с Польшей. Это наш абсолютный приоритет, а все остальное второстепенно, и мы должны сосредоточиться на этом и найти решение", - говорит министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
В прошлом году наконец-то началось активное отчуждение земель, и на данный момент перенята примерно половина из необходимых двух тысяч объектов. Контракт с застройщиком также был подписан в прошлом году. Однако следующий этап начала работ - подготовка строительных проектов - застрял. Первый из четырех строительных проектов, необходимых для строительства первых 12 километров пути возле Иецавы, передан инициатору проекта и заказчику строительных работ - компании Eiropas Dzelzceļa līnijas. Остальное находится на еще более неподготовленной стадии, и здесь обостряется вопрос, можно ли за шесть лет построить действующую трассу.
"Можно [построить], но тогда это означает, что в этом году должен быть очень радикальный поворот, что в этом году все эти строительные проекты, или большинство, или по крайней мере большинство из тех, что в южном направлении, должны быть сданы в эксплуатацию. Без этого будет невозможно (...), мы не сможем, скажем, тратить время строителя на какие-то незаконченные эскизы", - говорит Вингрис.
Руководитель латвийского филиала компании RB Rail, отвечающей за проектирование, Эрик Дилевс утверждает, что "реализатору проекта в Латвии, Eiropas Dzelzceļa līnijas, был предоставлен полный строительный проект, чтобы летом начать первые строительные работы на магистральной линии в Иецаве согласно графику строительства".
В RB Rail обещают, что до конца этого года проекты строительства более 100 километров путей будут переданы Eiropas Dzelzceļa līnijas. И в целом проектные работы планируется завершить к концу года.
В начале декабря Минсообщения представило правительству первый доклад с возможными решениями по развитию Rail Baltica. Новый, уже подробный отчет с решениями был представлен в середине февраля. Специфику содержания документа, однако, поставили под сомнение ряд источников передачи, однако, поскольку отчет не находится в открытом доступе, проверить это не удалось. "Хотелось бы подчеркнуть, что уровень детализации очень высокий. На самом деле я не помню, чтобы в правительстве когда-либо рассматривался такой подробный информационный отчет как относительно этого сценария реализации первой фазы, так и относительно предлагаемых нами изменений, в том числе и в механизме управления проектом", - утверждает Бришкенс.
Для оценки реализации проекта в конце февраля также была создана правительственная тематическая комиссия во главе с министром сообщения и состоящая из большинства министров. Прежде чем принимать решения, Минсообщения предлагается сменить руководство Rail Baltica. На данный момент объявлен конкурс на должность госслужащего, который будет руководить этим процессом со стороны министерства.
"Когда я впервые встретился со многими людьми, которые отвечают за Rail Baltica, я не до конца понимал, кто главный ответственный, кто отвечает за финансы, кто за проектирование, закупки. Поэтому моей задачей было немедленно переработать эту модель, и я надеюсь, что после этого решения люди, которые придут ко мне в следующий раз, смогут сказать, что они несут за это ответственность", - говорит премьер-министр Эвика Силиня.
Хотя времени осталось немного, премьер-министр пока не готова сказать, когда планы Минсообщения могут быть включены в повестку дня правительства по принятию решений. "Думаю, только в тот момент, когда у нас появится уверенность, что мы сможем двигаться вперед в таком ответственном проекте, тогда мы и сможем двигаться вперед, потому что, на мой взгляд, лучше, чтобы все были полностью уверены, что мы поступаем правильно, знаем, кто за что будет нести ответственность", - отмечает Силиня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!