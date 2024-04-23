Министр: теперь государство сможет участвовать в выпуске облигаций airBaltic

Бришкенс добавил, что рефинансирование облигаций является предпосылкой и для дальнейшей эмиссии акций - процесса первичного публичного предложения (ППП), в результате которого airBaltic получит дополнительные средства для своего дальнейшего развития.

В свою очередь, министр финансов Арвил Ашераденс на пресс-конференции подчеркнул, что такое приобретение облигаций госкомпаний, которые государство могло бы осуществить на тех же условиях, что и частные инвесторы, не оказывает давления на дефицит госбюджета. При этом Ашераденс отметил, что покупку таких облигаций можно финансировать только путем займа.

Ашераденс добавил, что правительство обязано продать свои доли капитала airBaltic до конца 2024 года, поэтому авиакомпания и выставляется на биржу.

Как сообщалось, в годовом отчете airBaltic за 2023 год указано, что срок погашения облигаций на сумму 200 млн евро наступает в июле 2024 года, поэтому авиакомпания будет искать внешнее финансирование для рефинансирования облигаций и планирует привлечь дополнительное финансирование в размере около 100 млн евро.

"В дополнение к рефинансированию на сумму 200 млн евро авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей", - отмечается в годовом отчете.

Кроме того, airBaltic привлекла международные инвестиционные банки и финансовых консультантов и параллельно работает над различными вариантами рефинансирования, включая привлечение средств на долговом рынке.

В то же время в годовом отчете признается, что в отношении рефинансирования облигаций на сумму 200 млн евро со сроком погашения в июле 2024 года сохраняется неопределенность.

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