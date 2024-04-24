"Вернулись на 5-7 лет назад": в Латвии стали менее доступны продукты питания

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), средняя нетто-зарплата в 2023 году выросла на 2,2%, однако с учетом уровня зарплат населения и изменения цен на различные группы товаров и услуг, а также роста ставок по кредитам можно сделать вывод, что 2023 год в целом не благоприятствовал улучшению финансового положения латвийцев.

Продукты питания - самая крупная статья расходов домохозяйств, в среднем составляющая около четверти ежемесячных расходов. Если посмотреть на данные ЦСУ о том, сколько товаров можно купить в Латвии на среднюю зарплату и как изменились эти показатели за последние годы, то предстает нерадостная картина.

Данные об изменении покупательной способности работающих по 13 группам продуктов питания показывают, что только в двух из них за последний год наблюдался рост покупательной способности. По остальным 11 группам продуктов питания покупательная способность упала, при этом в некоторых группах - на двузначный показатель.

Больше всего этот показатель снизился в отношении сахара. На среднюю зарплату в прошлом году его можно было купить на 27% меньше, чем в 2022 году, а за два года падение составило 45%. На полученную "на руки" среднюю зарплату в прошлом году можно было купить 340 кг белого и 347 кг ржаного хлеба, что соответственно на 22,6% и 18,2% меньше, чем годом ранее.

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