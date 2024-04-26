Министр: экономике Латвии не хватает 2-3 млрд инвестиций

По его словам, последний экономический отчет, представленный на этой неделе Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во многом совпадает с тем, что уже реализуется в Латвии. "Рекомендации ОЭСР включены в нашу повестку дня", - сказал министр.

Валайнис заявил, что экономике Латвии не хватает инвестиций в размере 2-3 миллиардов евро, поэтому в первую очередь необходимо развивать рынок капитала. "Объем инвестиций, которых не хватает нашей экономике, - это не пять, десять или 100 миллионов евро, а 2-3 миллиарда евро", - сказал он, добавив, что такого притока финансовых ресурсов можно достичь, только серьезно пересмотрев способ финансирования латвийской экономики, и развитие рынка капитала - одно из необходимых условий.

Также в докладе ОЭСР говорится о слишком высоком налоговом бремени для самых низкооплачиваемых работников в Латвии. По словам Валайниса, правительство намерено найти решение для снижения налогового бремени для этих работников в Латвии.

"Люди не в состоянии выносить это налоговое бремя, что приводит к теневой экономике", - сказал Валайнис, добавив, что Латвия среди стран Балтии не конкурентоспособна по налогам на рабочую силу, особенно в сегменте зарплат ниже 2 000 евро.

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