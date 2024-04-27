Главное за 28 апреля Очереди на границе, будущее дорог и уход за пожилыми людьми

Последний апрельский выходной подходит к концу. О самом важном, что произошло 28 апреля читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Одна из основных потребностей человека – вода. Без нее человек не сможет прожить в своем доме более трех-четырех дней. В программу Латвийского телевидения (LTV) 4.studija пришло письмо от Ирены из Риги, у которой в квартире есть вода, но в ванной комнате это только горячая вода, сообщает портал Lsm.lv.
В субботу, 27 апреля, по всей Латвии прошла Большая толока. Неравнодушные жители пришли убраться и на территории бывшего ресторана Sēnīte, сообщает TV3 Ziņas.
В начале этого года Служба скорой медицинской помощи получила новые автомобили скорой помощи, предназначенные для работы в паре. Введя бригады из двух человек, удалось увеличить количество дежурных бригад, сообщает TV3 Ziņas.
Возможно, что через несколько лет властям Латвии придется решать, какие дороги содержать, а какие временно не ремонтировать. Об этом отраслевые специалисты рассказали в программе Rus.LSM.lv "ТЧК".
Анна Янсоне, 1989 года рождения, пропала 2 ноября 2023 года. Автомобиль, на котором она ехала, был найден в лесном массиве Елгавского края. В лесу нашли мертвого младенца, но местонахождение матери девочки до сих пор неизвестно. Муж Юрис не прекратил поиски и допускает вероятность того, что его жена может быть жива, сообщает Degpunktā.
За рубежом:
В преддверии длинных выходных в РФ на российско-эстонской границе образовались огромные очереди, сообщает Rus.Postimees.
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил в воскресенье, что ситуация на фронте обострилась, и россияне активно атакуют всю длину линии фронта, добиваясь на некоторых направлениях тактических успехов.
Группа депутатов Госдумы РФ из всех пяти думских фракций внесла на рассмотрение парламента поправки в закон "О правовом статусе иностранных граждан в Российской Федерации", сообщает "Медуза".
Немецкая полиция задержала гражданина России, которого подозревают в убийстве двух украинцев.
ФРГ поддержит включение сжиженного газа в 14-й пакет санкций против России. Есть проблема: Испания, Бельгия и TotalEnergies. И сомнение: так ли сильно эмбарго ударит по бюджету РФ?
В ночь на 28 апреля российская армия атаковала территорию Украины с помощью дронов, сообщает "Медуза".
Пока Кейт Миддлтон выздоравливает, 41-летний принц Уэльский выполняет вместо нее королевские обязанности. "Жаль, что Кейт не может быть здесь - она была бы очень рада", - сказал принц ученикам во время посещения церковной школы для мальчиков.
Интересное чтиво:
Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш посетил студию RUS TVNET и в эфире программы "Мне только спросить" рассказал о своей суеверности, талисмане от жены, а также об отце и дедушке, который придумал слово "буллит".
"Один кошмар превратился в другой". Вот что говорит Марика о помещении своей 79-летней матери в дом престарелых после длительного периода ухода за ней дома. Каждый месяц женщина платила из своего кошелька 300 евро за пансионат. Поскольку жизнь стала дороже, стоимость проживания практически во всех пансионатах выросла на несколько сотен евро - даже в самых дешевых приближается к 1000 евро. Между тем все еще существуют дома престарелых, где на головы стариков падает штукатурка, еду "подают" в металлических мисках и подгузники меняют "как мертвым кускам мяса".
Волонтер из США Рассел Бентли последние 10 лет прожил в самопровозглашенной ДНР. Неделю назад стало известно, что он убит в Донецке российскими военными. Русская служба Би-би-си собрала все, что известно об этой истории.
Вчера ночью, в 00:40, в Тарту должен был приземлиться вылетевший незадолго до полуночи из Хельсинки самолет Finnair, однако из-за отказа оборудования GPS на полпути он развернулся. В Тарту по воздуху из столицы Финляндии оказалось невозможно попасть две ночи подряд, потому что та же самая проблема возникла и в ночь на пятницу, сообщает Rus.Postimees.
Роландс уже четвертый год является владельцем гей-фетиш- и свингер-клуба Bunker Cruising Bar. Недавно свое семилетие отметил и другой управляемый им ЛГБТ+ клуб TOP. "Люди приходят - значит им это нравится. Мы как врачи - предлагаем терапию", - говорит Роландс о аудитории своих клубов, численность которой однажды на свингерской вечеринке достигала 100 человек и им приходилось стоять в очереди. Мы пригласили владельца секс-клуба на интервью, чтобы узнать, что же на самом деле происходит на секс-оргиях в центре Риги, куда каждую субботу ездит не только какая-нибудь парочка из Лиепаи, но и подъезжает элитный "роллс-ройс" с закомплексованными миллионерами.
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