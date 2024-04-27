Главное за 28 апреля Очереди на границе, будущее дорог и уход за пожилыми людьми

Волонтер из США Рассел Бентли последние 10 лет прожил в самопровозглашенной ДНР. Неделю назад стало известно, что он убит в Донецке российскими военными. Русская служба Би-би-си собрала все, что известно об этой истории.

Вчера ночью, в 00:40, в Тарту должен был приземлиться вылетевший незадолго до полуночи из Хельсинки самолет Finnair, однако из-за отказа оборудования GPS на полпути он развернулся. В Тарту по воздуху из столицы Финляндии оказалось невозможно попасть две ночи подряд, потому что та же самая проблема возникла и в ночь на пятницу, сообщает Rus.Postimees.

Роландс уже четвертый год является владельцем гей-фетиш- и свингер-клуба Bunker Cruising Bar. Недавно свое семилетие отметил и другой управляемый им ЛГБТ+ клуб TOP. "Люди приходят - значит им это нравится. Мы как врачи - предлагаем терапию", - говорит Роландс о аудитории своих клубов, численность которой однажды на свингерской вечеринке достигала 100 человек и им приходилось стоять в очереди. Мы пригласили владельца секс-клуба на интервью, чтобы узнать, что же на самом деле происходит на секс-оргиях в центре Риги, куда каждую субботу ездит не только какая-нибудь парочка из Лиепаи, но и подъезжает элитный "роллс-ройс" с закомплексованными миллионерами.

Модель сайта OnlyFans и обладательница самой аппетитной груди в Балтии - Анастасия Рандлепп - в эфире подкаста "Это Не Стыдно!" на портале Limon.ee помогла разобраться в мифах и заблуждениях о сексе.

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и Брэде Питте.

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