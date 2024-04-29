В том числе в марте прибыль финансовых учреждений составила 65,9 млн евро.

Общая сумма активов финансовых учреждений на 31 марта 2024 года составила 28,308 млрд евро, что на 6%, или 1,603 млрд евро, больше, чем в конце марта 2023 года (26,705 млрд евро).

Остаток выданных резидентам кредитов составил 13,613 млрд евро, что на 2,6% больше, чем годом ранее, в том числе в евро резидентам было выдано 13,533 млрд евро, что на 2,6% больше, а остаток кредитов, выданных в иностранной валюте, составил 79,9 млн евро, что больше на 2,2%.

Остаток вкладов резидентов составил 18,449 млрд евро, что на 2,3% больше, чем годом ранее, в том числе вклады в евро составили 17,268 млрд евро, а в вклады в иностранной валюте - 1,18 млрд евро. Размер вкладов в евро по сравнению с концом марта 2023 года увеличился на 3,2%, а вкладов в иностранной валюте уменьшился на 8,5%.

Капитал и резервы латвийских финансовых учреждений составили 3,39 млрд евро, что на 4,8% больше, чем за три первых месяца 2023 года.

Прибыль финансовых учреждений в первые три месяца 2023 года составила 141,4 млн евро, а в целом за 2023 год - 573,5 млн евро, что на 75,8% больше, чем в 2022 году.

Монетарными финансовыми учреждениями являются кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады от клиентов, не являющихся монетарными финансовыми учреждениями, а также предоставляющие кредиты за свой счет и вкладывающие в ценные бумаги.

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