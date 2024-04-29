FT: Западные банки заплатили в России налоги на 800 млн евро

Семь крупнейших по размеру активов европейских банков в России - Raiffeisen Bank International (RBI), UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году, следует из публикации. "Эта прибыль была в три раза больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны", - уточняют журналисты.

По данным FT, налоги, уплачиваемые европейскими банками в российский бюджет, составят 0,4 процента от всей прибыли, которую Россия, по прогнозам, получит в 2024 году из неэнергетического сектора.

Присутствие западных банков в России

Крупнейшим иностранным банком, все еще работающим в России, является австрийский Raiffeisen Bank International . По данным FT, с 2021 по 2023 годы прибыль этого банка на российском рынке утроилась, достигнув 1,8 млрд евро.

Помимо регулярных налоговых отчислений, в 2023 году Raiffeisen заплатил 47 млн евро в результате введения Кремлем в прошлом году дополнительного налога на прибыль для некоторых компаний, говорится в статье FT.