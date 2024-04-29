Увеличиваем допустимый дефицит: как сократить недостачу латвийского бюджета?

Министерство финансов оценило запланированные государством расходы и пришло к выводу, что цель завершить год с вышеуказанным дефицитом бюджета в размере 2,9% реалистична, пояснил министр финансов. В связи с этим правительство должно строго придерживаться плана расходов, предусмотренных на этот год, подчеркнул политик.

Правительство планирует рассмотреть программу стабильности Латвии на заседании во вторник.

Как сообщалось, Министерство финансов подготовило и внесло в правительство проект программы стабильности Латвии на 2024-2028 годы, сообщили агентству LЕТА представители Минфина.

Минфин сообщает, что 2024 год характеризуется восстановлением роста, резким снижением инфляции, стабилизацией цен на энергоресурсы, устойчивым рынком труда, что в целом указывает на устойчивость экономики страны к внешнеэкономическим шокам. Об устойчивости можно говорить и в фискальной политике. Несмотря на то, что дефицит бюджета общего правительства близок к рубежу в 3% от внутреннего валового продукта (ВВП), большую его часть составляют разовые расходы, связанные с внутренней и внешней безопасностью страны. Структурный дефицит близок к рубежу в 0,5% ВВП, и поэтому государственный долг устойчив. К сожалению, инвестиции в сферу внутренней и внешней безопасности необходимы - как для обеспечения безопасности населения страны, так и для создания необходимых условий для развития экономики.

Согласно февральскому прогнозу 2024 года, ВВП Латвии в 2024 году увеличится на 1,4%, а в 2025 году ожидается ускорение роста экономики до 2,9%. Прогноз роста ВВП на 2024 год снижен на 1,1 процентного пункта, а на 2025 год прогноз не изменен. В следующие три года экономический рост немного замедлится, составив в 2026 году 2,5% и замедлившись к 2028 году до 2,3%.

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