Увеличиваем допустимый дефицит: как сократить недостачу латвийского бюджета?

В бюджете будущего года сейчас наметилась недостача, или негативное фискальное пространство, в размере 275 млн евро, которую можно сократить путем увеличения разрешенного структурного дефицита, заявил журналистам в понедельник, 29 апреля, после совещания партнеров по коалиции министр финансов Арвил Ашераденс.
Сейчас законом разрешен структурный дефицит в размере 0,5%, однако в коалиции наметилась поддержка поправкам к закону, которые позволили бы увеличить структурный дефицит до 1%, поэтому в следующем году отрицательное фискальное пространство может быть сокращено до 56 млн евро, пояснил министр финансов.
Впрочем, Ашераденс пока не оставляет надежд, что при оптимистичном сценарии страна может прийти и к нейтральному фискальному пространству в 2025 году.
Спикер Сейма Дайга Миериня подчеркнула, что на этот раз наряду с программой стабильности Латвии, представленной Ашераденсом, в правительстве будет рассмотрен и подготовленный Министерством экономики доклад экономического развития о формировании роста Латвии.
Это созвучно призыву многих депутатов ввести в Сейме традицию дебатов о народном хозяйстве, отметила Миериня. Оба упомянутых документа 9 мая планируется представить руководителям парламентских фракций, и 16 мая на заседании Сейма с докладами о них выступят министр финансов и министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).
Между тем в этом году, скорее всего, ожидается на 185 млн евро меньше поступлений, чем планировалось в принятом бюджете. По словам Ашераденса, если правительство не возьмет на себя дополнительные не предусмотренные ранее обязательства и дефицит бюджета будет удержан в размере, не превышающем 2,9%, никаких мер экономии в этом году принимать не придется.
Министерство финансов оценило запланированные государством расходы и пришло к выводу, что цель завершить год с вышеуказанным дефицитом бюджета в размере 2,9% реалистична, пояснил министр финансов. В связи с этим правительство должно строго придерживаться плана расходов, предусмотренных на этот год, подчеркнул политик.
Правительство планирует рассмотреть программу стабильности Латвии на заседании во вторник.
Как сообщалось, Министерство финансов подготовило и внесло в правительство проект программы стабильности Латвии на 2024-2028 годы, сообщили агентству LЕТА представители Минфина.
Минфин сообщает, что 2024 год характеризуется восстановлением роста, резким снижением инфляции, стабилизацией цен на энергоресурсы, устойчивым рынком труда, что в целом указывает на устойчивость экономики страны к внешнеэкономическим шокам. Об устойчивости можно говорить и в фискальной политике. Несмотря на то, что дефицит бюджета общего правительства близок к рубежу в 3% от внутреннего валового продукта (ВВП), большую его часть составляют разовые расходы, связанные с внутренней и внешней безопасностью страны. Структурный дефицит близок к рубежу в 0,5% ВВП, и поэтому государственный долг устойчив. К сожалению, инвестиции в сферу внутренней и внешней безопасности необходимы - как для обеспечения безопасности населения страны, так и для создания необходимых условий для развития экономики.
Согласно февральскому прогнозу 2024 года, ВВП Латвии в 2024 году увеличится на 1,4%, а в 2025 году ожидается ускорение роста экономики до 2,9%. Прогноз роста ВВП на 2024 год снижен на 1,1 процентного пункта, а на 2025 год прогноз не изменен. В следующие три года экономический рост немного замедлится, составив в 2026 году 2,5% и замедлившись к 2028 году до 2,3%.
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