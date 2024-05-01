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Три человека погибли в результате ракетного обстрела Одессы

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Три человека погибли в результате ракетного обстрела Одессы
Три человека погибли в результате ракетного обстрела Одессы Фото: Nina Liashonok/UKRINFORM/SIPA/Nina Liashonok/UKRINFORM/SIPA

Российская армия в среду вечером обстреляла ракетами город Одессу на юге Украины, в результате чего по меньшей мере три человека погибли и трое получили ранения. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

"Противник атаковал Одессу с применением баллистических ракет. В результате атаки три человека погибли, трое получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. Выражаю глубочайшие соболезнования семьи погибших", - сообщил Кипер.

Накануне российская армия также обстреляла Одессу. В результате погибли пять человек, еще 23 пострадали, кроме того, были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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