Передача: План по налоговым поступлениям не выполняется; Латвии, возможно, придется затянуть пояса

Налоговые поступления отстают от плана. В госбюджете - даже более чем на 60 миллионов евро. Если посмотреть глубже, то основная проблема заключается в доходах от налога на добавленную стоимость, которые самым непосредственным образом связаны с темпами экономического роста и инфляции.

В нынешней ситуации затруднены и возможности государства быстро реагировать на какие-то новые нужды, требующие дополнительных денег. В Минфине по этому поводу ломают голову. Не исключено, что может потребоваться пересмотреть запланированные траты.

"В этот момент я могу лишь сказать, что прошу, прошу ни при каких обстоятельствах не брать на себя новые выплаты, особенно учитывая, что Еврокомиссия программирует следующие четыре года для всего экономического пространства Европы. И теперь нужно смотреть, что мы можем делать с этими расходами", - указал министр финансов Арвил Ашераденс.

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