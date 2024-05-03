Видео "Страшно представить, сколько жизней погибло!" - саласпилсчане возмущены рубкой во время гнездования птиц

В большом частном лесном массиве каждый год гнездились птицы.

"С 1 апреля по 30 июня происходит размножение птиц, размножение животных. Страшно представить, сколько жизней погибло! Лесовладелец должен понимать, что так делать нельзя! Там гнездятся, может, уже яйца, птенцы! Разве мы не люди? Ведь в цивилизованной стране живем!", - возмущается жительница Ивета.

Одна из жительниц обратилась с жалобой и в Государственную службу леса (VMD), однако служба подчеркнула, что частный собственник имеет право вырубить лес.

Для того чтобы не мешать размножению животных с 1 апреля по 30 июня, согласно закону в лесах запрещается уход за лесонасаждениями сосен возрастом до 10 лет и елей возрастом 20 лет, за исключением молодняка хвойных деревьев, средняя высота которых не превышает 0,7 метра и молодняка лиственных деревьев высотой более одного метра.

Кроме того, запрещена вырубка деревьев на озерных и болотных островах, в лесных массивах, поймах, и в защитных полосах болот. Во время гнездования птиц нельзя спиливать деревья также на территориях городов и поселков. Но конкретный лесной массив находится на сельской территории, поэтому ограничения на него не распространяются.

Орнитолог Янис Кюзе раскритиковал латвийское законодательство.

"Наше законодательство в этой связи очень прозрачно и формально. То есть формально мы переняли требования европейской Директивы о птицах, которая запрещает сознательно уничтожать или повреждать гнезда птиц, формально мы переняли ее в законе об охране видов и мест обитания, а дальше до практики этот запрет не доходит", - сказал орнитолог.

Видео: сюжет Bez tabu

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