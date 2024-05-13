В Риге для футбольных фанов и маленьких футболистов распахнутся двери “Lidl Arena”

«Это будет великолепное лето под Знаком Футбола, удовольствие от которого можно будет получить не только в Германии, но и прямо здесь, в Латвии, в фан-зоне “Lidl Arena”, наблюдая за играми UEFA, а также болея за нашу детскую команду “Lidl Kids Team”, — уверен руководитель маркетинга «Lidl Latvija» Томасс Делле.

Поскольку “Lild” является официальным партнером UEFA EURO 2024 по всей Европе, “Lild” также и в Латвии начинает в этом году программу поддержки футбола, и предлагает латвийским футбольным фанам в рамках чемпионата Европы по футболу широкий спектр мероприятий. Уже сформирована «Lidl Kids Team» — Латвийская детская команда из 11 участников, которая отправится в Германию, чтобы вывести на поле одну из национальных сборных. Также сейчас по всей Латвии в порядке лотереи предлагаются полностью оплаченные путевки и билеты на матч UEFA EURO 2024 в Гамбурге.

Уже сообщалось, что в этом году также начато сотрудничество между "Lidl Latvija" и Латвийской федерацией футбола, в рамках которого компания поддержала организацию чемпионата по футболу среди девочек. Первые матчи «Девичьего чемпионата по футболу Lidl» прошли 2 мая и продлятся вплоть до конца лета.

Фото: Publicitātes foto

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