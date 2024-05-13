В Риге для футбольных фанов и маленьких футболистов распахнутся двери “Lidl Arena”

UEFA – это Союз футбольных ассоциаций Европы, который является руководящей структурой европейского футбола. Это объединение ассоциаций, демократия представительства, головная организация 55 национальных футбольных ассоциаций по всей Европе. Целями UEFA, помимо прочего, является решение всех вопросов, связанных с европейским футболом, продвижение футбола в духе единства, солидарности, мира, взаимопонимания и честной игры без какой-либо дискриминации по политическим, расовым, религиозным, гендерным или каким-либо другим причинам, чтобы сохранять и защищать моральные ценности европейского футбола, продвигать и защищать этические стандарты и принципы хорошего управления (good governance) в европейском футболе, поддерживать отношения со всеми сторонами, связанными с европейским футболом, а также обеспечивать защиту и поддержку ассоциациям-членам UEFA, и, в конечном итоге — стимулировать благополучие и развитие европейского футбола в целом.
«Lidl» является одним из крупнейших предприятий розничной торговли продуктами питания в Германии и Европе. Оно входит в группу «Schwarz Group», главный офис которой находится в Неккарзульме (Германия). Торговая сеть “Lidl” включает в себя около 12 200 магазинов и более 220 логистических центров, работающих в 31 странe; компания также представлена в Азии.
SIA “Lidl Latvija” было создано в феврале 2018 года, а свою сеть магазинов в Латвии компания открыла в октябре 2021 года. В настоящее время торговая сеть "Lidl Latvija" насчитывает 30 магазинов в 13 городах Латвии. Больше информации: Lidl.lv и LinkedIn.