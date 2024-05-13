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В Риге для футбольных фанов и маленьких футболистов распахнутся двери “Lidl Arena”

Raksts tapis sadarbībā ar Lidl
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Фото: Publicitātes foto

Расширяя свою программу поддержки популярности латвийского футбола, компания «Lidl Latvija» заключила договор о сотрудничестве с «Playoff Arena». Теперь ее новым названием станет «Lidl Arena», что будет символизировать поддержку компанией “Lidl” как самой футбольной арены, так и развития латвийского футбола в целом.

В рамках нового сотрудничества уже с 14 июня “Lidl Arena” будет открыта бесплатно для всех футбольных фанов, которые хотят следить за матчами чемпионата UEFA EURO 2024™ на большом экране и болеть за своих фаворитов вплоть до 14 июля.

«Lidl Arena» — самый современный в странах Балтии спортивно-развлекательный комплекс. Он был открыт в октябре 2020 года и находится в Риге, на улице Каугуру, 6, недалеко от Калнциемсского моста. Ежегодно арену посещают до 180 000 любителей развлечений и спорта. В «Lidl Arena» есть три футбольных поля, игровая зона, тренажеры, кафе, а вскоре появятся великолепные возможности для трансляции спортивных игр. Комплекс предлагает широкий спектр спортивных и развлекательных мероприятий – тренировки по футболу и другим видам спорта для детей и взрослых, футбольные турниры, детские лагеря, а также другие спортивные и развлекательные мероприятия.

Фото: Publicitātes foto

Теперь же, благодаря сотрудничеству с “Lidl”, любителям футбола будет предоставлена ​уникальная возможность бесплатно смотреть все игры UEFA EURO 2024 на большом экране в специальной фан-зоне “Lidl Arena”. А “Lidl” на протяжение всего месяца будет предлагать футбольным болельщикам всевозможные закуски и напитки, чтобы атмосфера, в которой они будут смотреть матчи, стала для них во всех отношениях настоящей футбольной фиестой. Программа мероприятий https://lidlarena.lv/

«Мы искренне рады началу нового сотрудничества. Опыт и амбиции “Lidl” идут рука об руку с видением и поставленными целями “Playoff Arena”. Мы будем и в дальнейшем предлагать нашим гостям великолепные возможности для развлечений и отдыха, а также устремимся к новым приключениям и достижениям! Лето в “Lidl Arena” обещает быть очень жарким — следите за новостями — говорит автор идеи “Lidl Arena” Кристоферс Ритовс.

«Это будет великолепное лето под Знаком Футбола, удовольствие от которого можно будет получить не только в Германии, но и прямо здесь, в Латвии, в фан-зоне “Lidl Arena”, наблюдая за играми UEFA, а также болея за нашу детскую команду “Lidl Kids Team”, — уверен руководитель маркетинга «Lidl Latvija» Томасс Делле.

Поскольку “Lild” является официальным партнером UEFA EURO 2024 по всей Европе, “Lild” также и в Латвии начинает в этом году программу поддержки футбола, и предлагает латвийским футбольным фанам в рамках чемпионата Европы по футболу широкий спектр мероприятий. Уже сформирована «Lidl Kids Team» — Латвийская детская команда из 11 участников, которая отправится в Германию, чтобы вывести на поле одну из национальных сборных. Также сейчас по всей Латвии в порядке лотереи предлагаются полностью оплаченные путевки и билеты на матч UEFA EURO 2024 в Гамбурге.

Уже сообщалось, что в этом году также начато сотрудничество между "Lidl Latvija" и Латвийской федерацией футбола, в рамках которого компания поддержала организацию чемпионата по футболу среди девочек. Первые матчи «Девичьего чемпионата по футболу Lidl» прошли 2 мая и продлятся вплоть до конца лета.

Фото: Publicitātes foto

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UEFA EURO 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии: Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Германия была выбрана местом проведения 17-го чемпионата Европы UEFA на заседании Исполнительного комитета UEFA 27 сентября 2018 года. Западная Германия принимала турнир в 1988 году, однако это будет первый раз, когда Германия проводит чемпионат Европы UEFA, с момента своего воссоединения.

UEFA – это Союз футбольных ассоциаций Европы, который является руководящей структурой европейского футбола. Это объединение ассоциаций, демократия представительства, головная организация 55 национальных футбольных ассоциаций по всей Европе. Целями UEFA, помимо прочего, является решение всех вопросов, связанных с европейским футболом, продвижение футбола в духе единства, солидарности, мира, взаимопонимания и честной игры без какой-либо дискриминации по политическим, расовым, религиозным, гендерным или каким-либо другим причинам, чтобы сохранять и защищать моральные ценности европейского футбола, продвигать и защищать этические стандарты и принципы хорошего управления (good governance) в европейском футболе, поддерживать отношения со всеми сторонами, связанными с европейским футболом, а также обеспечивать защиту и поддержку ассоциациям-членам UEFA, и, в конечном итоге — стимулировать благополучие и развитие европейского футбола в целом.

«Lidl» является одним из крупнейших предприятий розничной торговли продуктами питания в Германии и Европе. Оно входит в группу «Schwarz Group», главный офис которой находится в Неккарзульме (Германия). Торговая сеть “Lidl” включает в себя около 12 200 магазинов и более 220 логистических центров, работающих в 31 странe; компания также представлена в Азии.

SIA “Lidl Latvija” было создано в феврале 2018 года, а свою сеть магазинов в Латвии компания открыла в октябре 2021 года. В настоящее время торговая сеть "Lidl Latvija" насчитывает 30 магазинов в 13 городах Латвии. Больше информации: Lidl.lv и LinkedIn.

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