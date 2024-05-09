Пособия за сдачу шифера: эксперты указывают на неточности

Министр Инга Берзиня на вчерашней пресс-конференции упомянула, что министерство предложит нуждающимся и малообеспеченным жителям снять с домов содержащие асбест шиферные крыши, увезти и сдать на утилизацию шиферные плиты бесплатно, кроме того, можно будет подать заявку на замену нынешней шиферной крыши на более дружественный природе материал. Однако позже поступило уточнение, что поддержка за снятие кровли не предусмотрена.

Снятие шиферной крыши стоит 5-15 евро за квадратный метр, и именно это в обороте асбеста является самой дорогой позицией расходов. А так же, конечно, никак не компенсируется покупка и монтаж новой кровли.

Деньги из проекта Европейского союза LIFE - всего 350 000 евро - предназначены только на упаковку, доставку на мусорный полигон и захоронение асбестосодержащего шифера. Из этих средств малообеспеченному или нуждающемуся домашнему хозяйству предложено компенсировать расходы, если объем шифера составит не менее 0,2 т и не более 3 т.

Это значит, что поддержка будет предоставлена, если хозяин захочет экологично захоронить не менее 10-15 листов шифера. При этом шиферные плиты могут быть сняты с крыши и раньше.

"Я неоднократно указывал Государственной службе среды на недостатки в новой программе поддержки нуждающихся и малообеспеченных лиц. В ней плохого больше, чем хорошего, - уверен хозяин SIA Asbesto Lab Микс Леиньш, который работает с шифером каждый день. - Те, для кого программа предусмотрена, скорее всего, не смогут оплатить снятие кровли".

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