Видео В Юрмале создали тайную свалку мусора. Полиция дала комментарий

Рыбак Олег рассказывает, что уже около двух лет на берег Лиелупе выбрасывают мусор. Такой бардак возник, когда хозяин территории решил убрать заграждение, препятствующее доступу.

Кроме того, пока программа была на месте свалки, мимо проехало несколько машин, которые, возможно, увидев журналистов, развернулись и уехали.

Муниципальная полиция дала письменный ответ программе Bez Tabu, сообщив, что конкретное место находится под наблюдением полиции и оно регулярно проверяется.

"Владелец указанной территории, являющийся юридическим лицом, неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение требований, установленных частью первой статьи 43 Закона об обращении с отходами. Сотрудники полиции Юрмальского самоуправления продолжат следить за указанной территорией и при обнаружении скопления мусора привлекут владельца к административной ответственности", - сообщили в муниципальной полиции Юрмалы.

В полиции пояснили, что в прошлом году было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, по каждому из них были наложены штрафы.

Согласно правилам, штраф составляет от 320 до 700 евро. Владелец земли заплатил все штрафы, но полиция продолжит контролировать указанную территорию.

Программе не удалось связаться с компанией и выяснить, почему проще платить штрафы, чем огородить территорию и навести порядок.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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