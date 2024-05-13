Весенняя генеральная уборка – дружественная к природе, людям и кошельку

Весной, когда вся природа расцветает, радуя глаз и душу зеленой травой, яркими цветами, витающими в воздухе ароматами и щебетанием птиц, самое время навести и в вашем доме порядок и чистоту.
Чистящие средства бренда W5, представленные в широком ассортименте и по выгодным ценам во всех магазинах Lidl, идеально подходят для генеральной весенней уборки – они качественные, недорогие и безопасные для природы и здоровья человека.
Помните – при уборке дома хорошей бытовой химией не обязательно использовать ее в большом количестве, для дома и окружающей среды лучше, если вы используете щадящее количество чистящих средств: ваше жилье все равно будет сиять.
С чего начать? С плана! Разделите работу по видам, площадям комнат и привлеките к делу всех членов семьи. И начните с проверки своего инвентаря и бытовой химии, какие чистящие средства необходимо приобрести, а какие уже есть дома. А потом – за работу!
Выбор чистящих средств W5 для уборки дома
Чудо-салфетки
Универсальные чистящие салфетки – очень популярное средство, которое можно использовать как для генеральной, так и для повседневной уборки, убирая мелкие и крупные загрязнения на кухне, в коридоре и других помещениях. Салфетки W5 на 100% биоразлагаемы, на 99% состоят из натуральных ингредиентов и не содержат микропластика. Их упаковка изготовлена из переработанного сырья. Lidl предлагает несколько видов салфеток, подходящих для чистки мебели и других задач. Также в наличии салфетки с ароматом и без – на любой вкус! Салфетки следует всегда иметь дома, как самое удобное и быстрое средство для ежедневной уборки.
Дайте дорогу солнцу
Средство для окон и стекол особенно хорошо подходит для весенней уборки, чтобы очистить окна от зимней грязи и впустить как можно больше весеннего солнечного света. Упаковка изготовлена из переработанного материала.
Чисто внутри и снаружи
Вся скопившаяся за зиму грязь должна исчезнуть из труб, чтобы вода текла по ним радостно и быстро! Добиться этого поможет очиститель для труб, не содержащий вредных для окружающей среды добавок микропластика.
Дружественное к окружающей среде мытье посуды
Если вы пользуетесь дома сезонными наборами посуды – тогда это самый лучший момент, чтобы поставить на дальнюю полку любимую чашку со снежинками, полученную в качестве рождественского подарка. Во время генеральной уборки надо уделить внимание и посуде. Но даже если столовый набор неизменен, в любом случае семья и природа заслуживают экологичных средств для мытья посуды – в серию W5 входят как дружественные к окружающей среде таблетки для посудомоечной машины и блеск для посуды, так и средство для мытья посуды вручную. Lidl позаботился о том, чтобы ни один из них не содержал частиц микропластика — это очень важный элемент заботы о здоровье морских животных, а также людей.