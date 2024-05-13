Весенняя генеральная уборка – дружественная к природе, людям и кошельку

Если вы пользуетесь дома сезонными наборами посуды – тогда это самый лучший момент, чтобы поставить на дальнюю полку любимую чашку со снежинками, полученную в качестве рождественского подарка. Во время генеральной уборки надо уделить внимание и посуде. Но даже если столовый набор неизменен, в любом случае семья и природа заслуживают экологичных средств для мытья посуды – в серию W5 входят как дружественные к окружающей среде таблетки для посудомоечной машины и блеск для посуды, так и средство для мытья посуды вручную. Lidl позаботился о том, чтобы ни один из них не содержал частиц микропластика — это очень важный элемент заботы о здоровье морских животных, а также людей.