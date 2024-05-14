Видео Серьезная авария в Риге: водитель, вероятно, потерял сознание

Инцидент произошел около 13:00. Находившийся рядом автомобиль BMW также был основательно поврежден.

Водитель Subaru, возможно, потерял сознание за рулем. Осмотр места столкновения не выявил признаков резкого торможения. В радиусе нескольких метров разбросаны обломки автомобилей и деревьев.

"По предварительной информации, которой располагает полиция, водитель Subaru выехал с проезжей части и врезался в дерево, а также в припаркованный рядом автомобиль BMW", - заявили в Госполиции.

Водителя передали медикам.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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