Видео Серьезная авария в Риге: водитель, вероятно, потерял сознание

В понедельник, 13 мая, на пересечении улиц Лиепаяс и Марупес в Пардаугаве водитель не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает программа Degpunktā.
Инцидент произошел около 13:00. Находившийся рядом автомобиль BMW также был основательно поврежден.
Водитель Subaru, возможно, потерял сознание за рулем. Осмотр места столкновения не выявил признаков резкого торможения. В радиусе нескольких метров разбросаны обломки автомобилей и деревьев.
"По предварительной информации, которой располагает полиция, водитель Subaru выехал с проезжей части и врезался в дерево, а также в припаркованный рядом автомобиль BMW", - заявили в Госполиции.
Водителя передали медикам.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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