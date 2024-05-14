Видео Открыт "портал" между Нью-Йорком и Дублином. Люди повели себя так, как можно было ожидать

На прошлой неделе была открыта художественная инсталляция, которая виртуально соединяет Дублин и Нью-Йорк. Всего четыре дня спустя городская дума Дублина сообщила, что в ее работу внесены изменения в связи с "неподобающим поведением" некоторых людей, сообщает ВВС.
Большой круглый экран с прошлой пятницы соединял Нью-Йорк и Дублин непрерывной трансляцией, в частности, в обоих городах были установлены одинаковые художественные инсталляции, которые снимали и передавали происходящее у инсталляции во втором городе.
Таким образом, люди в Дублине в режиме реального времени могли видеть, что происходит в Нью-Йорке, и наоборот.
"Порталы" были открыты на прошлой неделе, и американские СМИ сообщали о замеченном на выходных неподобающем поведении посетителей на дублинской стороне.
В соцсетях распространялись видео, на которых мужчина из Дублина оголил перед публикой в Нью-Йорке свой зад.
they opened a portal between dublin and new york and I just know it will be shut down before its one month anniversary lol pic.twitter.com/4MsGV7mSr8— em (@shinywiglett) May 9, 2024
На других видео видно, как жители Дублина, возможно, употребляют наркотики.
Один очевидец сообщил о женщине, которая, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провокационно танцевала у экрана портала, пока ее не увела ирландская полиция.
В понедельник ответственные учреждения сообщили, что в основном отношение людей к инсталляции было положительным, однако небольшая часть посетителей вела себя неудовлетворительно и неподобающе, к чему и было привлечено внимание соцсетей.
"Несмотря на то, что мы не можем контролировать всю активность у "портала", мы ввели различные технические решения, чтобы это разрешить, и они начнут работать в течение ближайших 24 часов", - отметили в думе.
В то же время в интернете распространяются и фотографии, на которых люди показывают публике по другую сторону океана порнографическое содержание и "шутки" о трагедии 11 сентября.
Incredible things happening in the Dublin to NYC Portal pic.twitter.com/afRRzXbe2x— Fiona Small (@FionaSmall) May 13, 2024
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