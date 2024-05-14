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Видео Открыт "портал" между Нью-Йорком и Дублином. Люди повели себя так, как можно было ожидать

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"Портал" между Дублином и Нью-Йорком
"Портал" между Дублином и Нью-Йорком Фото: Reuters/ScanPix

На прошлой неделе была открыта художественная инсталляция, которая виртуально соединяет Дублин и Нью-Йорк. Всего четыре дня спустя городская дума Дублина сообщила, что в ее работу внесены изменения в связи с "неподобающим поведением" некоторых людей, сообщает ВВС.

Большой круглый экран с прошлой пятницы соединял Нью-Йорк и Дублин непрерывной трансляцией, в частности, в обоих городах были установлены одинаковые художественные инсталляции, которые снимали и передавали происходящее у инсталляции во втором городе.

Таким образом, люди в Дублине в режиме реального времени могли видеть, что происходит в Нью-Йорке, и наоборот.

"Порталы" были открыты на прошлой неделе, и американские СМИ сообщали о замеченном на выходных неподобающем поведении посетителей на дублинской стороне.

В соцсетях распространялись видео, на которых мужчина из Дублина оголил перед публикой в Нью-Йорке свой зад.

На других видео видно, как жители Дублина, возможно, употребляют наркотики.

Один очевидец сообщил о женщине, которая, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провокационно танцевала у экрана портала, пока ее не увела ирландская полиция.

В понедельник ответственные учреждения сообщили, что в основном отношение людей к инсталляции было положительным, однако небольшая часть посетителей вела себя неудовлетворительно и неподобающе, к чему и было привлечено внимание соцсетей.

"Несмотря на то, что мы не можем контролировать всю активность у "портала", мы ввели различные технические решения, чтобы это разрешить, и они начнут работать в течение ближайших 24 часов", - отметили в думе.

В то же время в интернете распространяются и фотографии, на которых люди показывают публике по другую сторону океана порнографическое содержание и "шутки" о трагедии 11 сентября.

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