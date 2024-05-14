Видео Открыт "портал" между Нью-Йорком и Дублином. Люди повели себя так, как можно было ожидать

В понедельник ответственные учреждения сообщили, что в основном отношение людей к инсталляции было положительным, однако небольшая часть посетителей вела себя неудовлетворительно и неподобающе, к чему и было привлечено внимание соцсетей.

"Несмотря на то, что мы не можем контролировать всю активность у "портала", мы ввели различные технические решения, чтобы это разрешить, и они начнут работать в течение ближайших 24 часов", - отметили в думе.

В то же время в интернете распространяются и фотографии, на которых люди показывают публике по другую сторону океана порнографическое содержание и "шутки" о трагедии 11 сентября.

Incredible things happening in the Dublin to NYC Portal pic.twitter.com/afRRzXbe2x — Fiona Small (@FionaSmall) May 13, 2024

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