Латвия выделила 10 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины

Указанная сумма денег предусмотрена так называемой чешской инициативой по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине. Чехия координирует ряд стран, которые вносят финансирование на закупку боеприпасов для нужд Украины.

Спрудс сообщил, что на выделенные Латвией деньги предполагается приобрести более 3 тыс. крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов.

Говоря о деятельности возглавляемой Латвией и Великобританией коалиции дронов, Спрудс напомнил, что недавно Латвия уже отправила Украине примерно 100 дронов. На июнь намечена отправка второй партии, состоящей из приблизительно 1000 боевых дронов различной мощности. В настоящий момент страны-участницы коалиции заявили о финансировании в размере более полумиллиарда евро на закупку дронов.

В этом и в последующие два года Латвия окажет Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта. В этом году это 112 млн евро, напомнил министр.

Ранее сообщалось, что министерства обороны Латвии и Чехии 19 марта на заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, Германия, подписали меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере военно-технической помощи Украине. Предусмотрена закупка крупнокалиберных боеприпасов для нужд Украины.

Письмо о намерении участвовать в коалиции дронов 14 февраля наряду с Латвией подписали несколько стран. Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Намерение входящих в коалицию дронов стран - обеспечить один миллион дронов для нужд Украины.

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