Инфографика За последние 20 лет количество сельских хозяйств сократилось почти на треть

В прошлом году в Латвии насчитывалось 57 400 хозяйств, что на 11 600 или 17% меньше, чем по переписи 2020 года.

Площадь сельскохозяйственных угодий в прошлом году составила 1,97 миллиона гектаров, не изменившись за последние три года. Средний размер хозяйства постепенно увеличивался, достигнув в прошлом году 34,8 га сельскохозяйственных угодий и 7,7 голов скота (в условных единицах).

Число мелких фермерских хозяйств с площадью сельскохозяйственных угодий до 10 гектаров в прошлом году сократилось на 8200 по сравнению с 2020 годом.

Число крупных хозяйств с площадью более 100 гектаров увеличилось на 200. В прошлом году они обрабатывали 68,9% всех сельскохозяйственных земель, что на 8% больше, чем в 2020 году, и выращивали 54% всего скота, что на 2,4% больше, чем в 2020 году.

В среднем на одно экономически активное хозяйство приходилось 34,8 га сельскохозяйственных угодий, что на 6,3 га больше, чем в 2020 году. За последние три года средняя площадь пашни и посевных площадей на одно хозяйство увеличилась на 4,3 га или 22,5% и 4,1 га или 22,4% соответственно.