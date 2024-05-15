Инфографика За последние 20 лет количество сельских хозяйств сократилось почти на треть

За последние 20 лет количество фермерских хозяйств сократилось на 31,7%, а средний размер хозяйств увеличился в 2,3 раза, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
В прошлом году в Латвии насчитывалось 57 400 хозяйств, что на 11 600 или 17% меньше, чем по переписи 2020 года.
Площадь сельскохозяйственных угодий в прошлом году составила 1,97 миллиона гектаров, не изменившись за последние три года. Средний размер хозяйства постепенно увеличивался, достигнув в прошлом году 34,8 га сельскохозяйственных угодий и 7,7 голов скота (в условных единицах).
Число мелких фермерских хозяйств с площадью сельскохозяйственных угодий до 10 гектаров в прошлом году сократилось на 8200 по сравнению с 2020 годом.
Число крупных хозяйств с площадью более 100 гектаров увеличилось на 200. В прошлом году они обрабатывали 68,9% всех сельскохозяйственных земель, что на 8% больше, чем в 2020 году, и выращивали 54% всего скота, что на 2,4% больше, чем в 2020 году.
В среднем на одно экономически активное хозяйство приходилось 34,8 га сельскохозяйственных угодий, что на 6,3 га больше, чем в 2020 году. За последние три года средняя площадь пашни и посевных площадей на одно хозяйство увеличилась на 4,3 га или 22,5% и 4,1 га или 22,4% соответственно.
С 2020 года увеличилась средняя площадь зерновых и бобовых культур на одно хозяйство. В 2023 году средняя площадь зерновых культур на одно хозяйство составляла 44,7 га, что на 7,4 га больше, чем в 2020 году, а бобовых - 24,1 га, что на 7,7 га больше, чем в 2020 году.
В хозяйствах, выращивающих технические культуры (озимый и яровой рапс, лен, лекарственные травы и т.д.), средняя площадь посевов на одно хозяйство несколько снизилась - с 53 га в 2020 году до 51,4 га в 2023 году. Средняя площадь посевов рапса на одно хозяйство осталась на уровне 2020 года - 57,8 га.
Увеличилось количество молочных коров и свиней на одно животноводческое хозяйство. Количество молочных коров увеличилось с 12 в 2020 году до 15 в 2023 году. В среднем в крупных хозяйствах насчитывалось 148 молочных коров, что на 20 больше, чем три года назад.
Среднее количество свиней на одно хозяйство удвоилось - с 90 голов в 2020 году до 192 голов в 2023 году. В крупных хозяйствах поголовье свиней увеличилось на 266 голов, или на 20,2%, до 1 583 голов в среднем на хозяйство, в то время как в малых хозяйствах среднее количество выращиваемых свиней составило 142.
Комплексные статистические обследования фермерских хозяйств проводятся каждые три года.
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