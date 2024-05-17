Премьер рассказала, какие изменения нужны VID

Силиня выразила удовлетворение тем, что в первые три месяца своей работы генеральный директор VID работала как над новыми цифровыми решениями, облегчающими повседневную жизнь клиентов, так и в тесном сотрудничестве с предпринимательскими организациями, чтобы понять слабые стороны существующего сотрудничества и предложить решения.