Премьер рассказала, какие изменения нужны VID

Премьер-министр Эвика Силиня, встретившись в пятницу, 17 мая, с генеральным директором Службы государственных доходов (VID) Байбой Шмите-Роке, подчеркнула необходимость сосредоточиться на том, чтобы сделать услуги VID максимально удобными и простыми для клиентов, в том числе снизить административное бремя для граждан и предприятий и внедрить современные цифровые решения.
Силиня выразила удовлетворение тем, что в первые три месяца своей работы генеральный директор VID работала как над новыми цифровыми решениями, облегчающими повседневную жизнь клиентов, так и в тесном сотрудничестве с предпринимательскими организациями, чтобы понять слабые стороны существующего сотрудничества и предложить решения.
Руководство VID продвигает масштабную реформу по отделению Управления налоговой и таможенной полиции от службы и работает над тем, чтобы сделать службу учреждением, ориентированным на обслуживание, сказал агентству LETA пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс.
Во время встречи обсуждались планы VID в области цифрового развития, развитие внутренних процедур VID и поддержка малого бизнеса. Премьер-министр приветствовала готовность руководства VID внедрять изменения для повышения эффективности работы службы.
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