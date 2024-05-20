Силиня откроет с премьером Финляндии завод Patria в Валмиере

Главы правительств двух стран совместно откроют в Валмиере завод Defence Partnership Latvia группы предприятий Patria, на котором начато производство военных транспортных средств.

Главы правительств Латвии и Финляндии обсудят вопросы развития военной индустрии Европейского союза (ЕС), поддержку Украины, предстоящий Вашингтонский саммит НАТО и укрепление региональной безопасности, а также экономическое сотрудничество и инвестиции Латвии и Финляндии. После встречи в Кабинете министров в 10:00 состоится совместная пресс-конференция.

А в Валмиере в 13:00 главы правительств Латвии и Финляндии, руководства предприятия, Министерства обороны и самоуправления Валмиерского края торжественно откроют завод по производству военных транспортных средств Patria. Затем в Валмиерской интегрированной библиотеке состоится открытие выставки "Финские егеря в Латвии".

Как сообщалось, в Латвии ежегодно планируется производить примерно 30 бронемашин Patria.

Производство полного цикла новых бронетранспортных средств на заводе Defence Partnership Latvia начнется в мае этого года, а первое транспортное средство будет готово к тестированию не ранее июля этого года. Минобороны предложило несколько возможных вариантов решений, которые позволят провести тестирование бронемашин здесь же, в Латвии.

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