Очереди к стоматологам не уменьшаются

Чтобы сделать стоматологию доступнее, а спектр услуг для подрастающего поколения шире, в этом году выделено 10 миллионов евро. Поддержка нужна гораздо большему количеству людей, однако Минздрав не видит возможности для этого.

На данный момент львиная доля господдержки оказывается детской стоматологии, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС (в том числе протезирование) и малоимущим (удаление зубов).

В 2024 году из госбюджета планируется выделить 34 млн евро, в том числе около 10 млн евро - для пациентов до 18 лет, а также чтобы сократить очереди (2,8 млн), на перерасчет действующих тарифов (1,5 млн) и новые манипуляции (5,4 миллиона), в том числе работу с микроскопом и включение профилактики и использования новых материалов при лечении зубов у детей в оплачиваемые государством услуги.

Речь идет, например, о покрытии зубов силантами и фторсодержащим лаком, что снижает риск развития кариеса, рассказала на заседании парламентской комиссии по труду и социальным делам руководитель отдела амбулаторной службы Национальной службы здравоохранения (NVD) Байба Берзиня.

Этот вопрос рассматривался по инициативе общественности - на портале ManaBalss было собрано более 12 тысяч подписей с призывом к господдержке и после 18 лет. В настоящее время в Латвии оплачиваемые государством услуги предоставляет 301 стоматологическая клиника.

Доступ к этим услугам затруднен в Прейльском, Аугшдаугавском, Саласпилсском, Саулкрастском, Ропажском, Екабпилсском, Вараклянском, Алуксненском, Мадонском, Вентспилсском краях. О "длине" очередей и финансируемых государством стоматологических кабинетах можно узнать на сайте www. rindapiearsta.lv. В среднем услугу приходится ждать два месяца, приема к гигиенисту - один месяц.

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