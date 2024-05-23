"Мы занимаемся темами, которые не берут другие". Журналист Re:Baltica Анния Петрова о работе и спектакле в театре им. М. Чехова

28 мая в Даугавпилсе пройдет второй и заключительный спектакль "Šķelšanās. Разобщение", основанный на документальном сериале и историях журналистов издания Re:Baltica. Накануне мероприятия TVNET+ поговорил с журналистом Re:Baltica Аннией Петровой - о том, зачем нужны журналистские расследования, каково рассказывать о личном перед полным залом столичного театра и почему, вечно ругаясь, мы никогда ничего не добьемся.